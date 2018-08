Sociedad

Tragedia Madrid Arena

La Policía no cree que la bengala fuese la causa de la avalancha

Redacción

05/11/2012

El SUP ha presentado el acta que revela que el Madrid Arena no tenía licencia, y el juez ha decretado el secreto de sumario.

La Policía no cree que el lanzamiento de una bengala u otros elementos pirotécnicos fuesen la causa de la avalancha que costó la vida a las cuatro jóvenes en la tragedia del Madrid Arena, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.



Tras visualizar horas de grabación de las cámaras de seguridad, tanto del interior como del exterior del recinto, los investigadores se centran en analizar las causas que permitieron la entrada masiva de personas sin control en el momento en el que iba a comenzar la actuación del DJ Steven Aoki. A juicio de la Policía, esta fue la causa que generó la avalancha mortal en uno de los pasillos colindantes del Pabellón Madrid Arena.



Las autopsias practicadas a las cuatro jóvenes han ratificado que murieron asfixiadas por aplastamiento. La otra joven que resultó herida en la fiesta, María Teresa Alonso, de 20 años, se encuentra en la UCI de la Fundación Jiménez Díaz y continúa estable dentro de la gravedad.



El Madrid Arena no tenía licencia

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado en el Juzgado las actas policiales que demuestran que el pabellón Madrid Arena carecía de licencia, al menos hasta 2006, y ha insistido en que este requisito es obligatorio, pese a que el ayuntamiento de la capital opina lo contrario.

Tal y como anunció este fin de semana, el SUP ha presentado las actas al titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López Palop, que investiga las causas de la avalancha que provocó en la madrugada del jueves la muerte de cuatro chicas que asistían a una macrofiesta de Halloween.



Pese a que el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que la instalación no precisa licencia, el SUP reitera que este requisito es obligatorio" y considera "radicalmente falso" que la Ley del Suelo de la Comunidad exima de cumplir ese requisito.



El SUP, según un comunicado de su Comisión Ejecutiva, considera que el ayuntamiento está "intentando ocultar la realidad: que el Madrid Arena nunca ha tenido los permisos, licencias y garantías necesarias para su uso como centro deportivo y de espectáculos públicos de masas".



Aunque los edificios municipales no precisen licencias urbanísticas, el SUP entiende que sí es necesaria la de funcionamiento para que el recinto pueda dedicarse a una actividad concreta como un partido o un espectáculo público, como establece la Ley de Espectáculos de la Comunidad



"Cuatro muertes deben servir al menos para que cosas así no vuelvan a repetirse", concluye el SUP en su comunicado.



El Madrid Arena cumple las normas de seguridad de 2001, según el Ayuntamiento

Por su parte, la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González, ha dicho que el Madrid Arena cumple la normativa de seguridad vigente cuando se

construyó, en 2001, que es lo que dice la ley. En rueda de prensa, la delegada de Urbanismo ha precisado que al no haberse producido un cambio de licencia ni de uso no era necesario aplicar los criterios estipulados en las legislaciones que se aprobaron con posterioridad, en referencia al código técnico de edificación de 2006.



La delegada de Urbanismo ha recalcado que, de tener que hacer las adaptaciones incluidas en las normas más recientes, "se tendrían que demoler la mitad" y todos los inmuebles tendrían que ser sometidos a "obras constantemente". "Y la Ley no lo pide", ha añadido.

Además, ha remarcado que el Madrid Arena es un edificio en "regla" para el fin que fue construido, es decir, la organización de eventos con capacidad de aforo de hasta 12.000 personas y ha remarcado que el inmueble, ante la inquietud generada por las informaciones publicadas, cumple las prescripciones técnicas.



El juez decreta el secreto de sumario



El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha decretado el secreto de sumario en el caso abierto por el suceso ocurrido el pasado jueves en el pabellón Madrid Arena.