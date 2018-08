Atacan los servicios online de PlayStation y Xbox

Un ataque informático llevado a cabo por un grupo de 'hackers' conocido como 'Lizard Squad' ha provocado fallos de conexión en Xbox Live, de la empresa Microsoft Corp, y en PlayStation Network, de la compañía Sony Corp., durante el Día de Navidad.

Los ataques podrían tener relación con la decisión de Sony de permitir a los consumidores descargar la controvertida película 'The Interview', sobre el líder norcoreano, Kim Jong Un, a través de Xbox Video, así como de otros servicios 'online'.

Ambas compañías esperaban un uso masivo a raíz de las conexiones de todas aquellas personas que han recibido juegos de la consola Xbox o de la Play Station como regalos de Navidad.

"¿Estás teniendo problemas para conectarte en Xbox Live? Estamos trabajando para restablecerlo de inmediato. Gracias por su paciencia", escribía la compañía a través de su portal web.

Las dos compañías han ido dando cuenta de la situación en sus perfiles de Twitter. El último tweet, publicado a las 09:30 horas, informaba de que los fallos en los servicios 'online' continuaban a esa hora:

Our engineers are continuing to work hard to resolve the network issues users have experienced today. Thanks for your continued patience!

Some Xbox One users may currently be experiencing issues signing into Xbox Live. Please see http://t.co/99xfLNN0o8 for more info. ^AD