Tecnología

Repaso del año

#Rio2016, #Election2016 y #PokemonGo, lo más citado en Twitter en 2016

Eider Garaikoetxea | EITB.EUS

07/12/2016

Llama la atención que un tuit del youtuber español @elrubius sea el más retuiteado a nivel mundial (1,3 millones de veces).

Dicen que Twitter es un excelente termómetro de la actualidad. Como todos los años, la red social acaba de publicar su listado de temas más mencionados de 2016 y resume en buena medida los acontecimientos más destacados del año.

En una entrada publicada en su blog bajo el epígrafe #ThisHappened in 2016 (esto ocurrió en 2016), Twitter destaca los eventos deportivos y políticos sucedidos a lo largo del año. Así, encabeza el ranking el hashtag de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro (#Rio2016) y cita dos tuits lanzados por el "rayo" jamaicano, Usain Bolt, o los selfies de la gimnasta estadounidense Simone Biles con el actor Zac Efron.

he kissed me on the cheek just letting y'all know @ZacEfron ¿¿¿ pic.twitter.com/VLyc62DXY7 ? Simone Biles (@Simone_Biles) 16 de agosto de 2016

Las elecciones estadounidenses generaron millones de tuis, y no en vano, #Election2016 se posiciona como el segundo hashtag de la lista. El ya presidente republicano, Donald Trump, también aparece en el ranking, aunque en octavo lugar. Hillary Clinton tiene que "conformarse" con tener el tercer tuit más retuiteado del mundo, éste en el que llama a las niñas a no perder nunca sus sueños:

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." ? Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 de noviembre de 2016

El juego de año, #PokemonGo, se cuela en tercer lugar. Como muestra de la locura desatada, este vídeo que publica Twitter en su blog:

La Eurocopa (#Euro2016) y los #Oscars aparecen en cuarto y quinto lugar, por delante de una de las sorpresas del año, la salida de la UE del Reino Unido: #Brexit.

El movimiento internacional creado por la comunidad afroamericana en contra de la violencia en contra de la gente de color se ha unido en 2016 bajo la bandera del hashtag #BlackLivesMatter. Ocupa el séptimo lugar.

Varios personajes famosos nos han dejado a lo largo del año. Twitter recuerda, entre otros, a Prince, David Bowie y Muhamad Alli (#RIP):

Ashes to ashes, dust to stardust. Your brilliance inspired us all. Goodbye Starman. pic.twitter.com/FbcxlAzces ? Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 11 de enero de 2016

He shook up the world, and the world's better for it. Rest in peace, Champ. pic.twitter.com/z1yM3sSLH3 ? President Obama (@POTUS) 4 de junio de 2016

La serie del momento, #GameofThrones, con sus rodajes en Euskal Herria, cierra el ranking de lo más mencionado en la red social:

En cuanto a los tuits más retuiteados del año, llama la atención que sea uno lanzado el 20 de agosto por el youtuber español @elrubius, que fue retuiteado más de 1,3 millones de veces. Todo por esto:

LIMONADA ¿ ? elrubius (@Rubiu5) 20 de agosto de 2016

Twitter ha indicado que el tuit formaba parte de un concurso del gamer para ofrecer regalos a sus seguidores.