WhatsApp ha sufrido una caída este viernes por la mañana

La aplicación de mensajería móvil WhatsApp ha sufrido una caída este viernes 3 de noviembre por la mañana.

La caída ha durado aproximadamente una hora, desde poco después de las 9:00 horas. Se trata de la segunda caída que sufre WhatsApp en los últimos meses; el pasado 3 de mayo de este mismo 2017, en aquel caso por la noche, otra incidencia originó que WhatsApp no funcionara durante algunas horas; pasado ese tiempo, la propia compañía informó que de que ya estaba resuelta la avería, y se disculpó ante los usuarios por los inconvenientes que hubieran podido crearse.

Tal y como sucedió en aquella ocasión, ahora también han sido numerosos los avisos entre usuarios que han sido compartidos en la red social Twitter durante la incidencia:

Otros usuarios de dicha red social y de la aplicación han decidido tomarse con humor la caída, compartiendo en Twitter sus memes:

Sí, parece que #WhatsApp ha caído... ¡¡Que no cunda el pánico!! ¿ pic.twitter.com/8QYqYwkEic

No me funciona o se ha caido WhatsApp ??? RT si no te funciona#ElFinDelMundo #WhatsApp pic.twitter.com/hjzvYZ5c0z