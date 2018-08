WhatsApp erorita egon da ostiral goiz honetan

WhatsApp sakeleko telefonoetako mezularitza-zerbitzua ez da ibili ostiral goizean, 2017ko azaroaren 3an, ordubetez, erorita izan baita.

Ordubete izan da horrela, eta, gutxi gorabehera, 09:00ak aldera hasi da. 2017an bertan, duela sei hilabete, maiatzaren 3an, Twitter erori egin zen. Orduko hartan, gauean gertatu zen; ordu batzuk geroago, konpainiak abisua eman zuen, arazoa konponduta zegoela esateko, eta barkamena eskatu zien erabiltzaileei, sortutako eragozpenengatik.

Aurrekoan ere gertatu zen moduan, oraingoan hainbat erabiltzailek eman dute arazo horien berri Twitter sare sozialean:

Aipatutako sare sozial horretako beste erabiltzaile batzuek umorez hartu dute, eta euren "meme"ak partekatu dituzte bertan:

Sí, parece que #WhatsApp ha caído... ¡¡Que no cunda el pánico!! ¿ pic.twitter.com/8QYqYwkEic

No me funciona o se ha caido WhatsApp ??? RT si no te funciona#ElFinDelMundo #WhatsApp pic.twitter.com/hjzvYZ5c0z