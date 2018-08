El Tesla lanzado con el cohete Falcon Heavy navega en el espacio profundo

El lanzamiento más mediático y seguido de los últimos años ya es historia. El supercohete Falcon Heavy fue lanzado con éxito ayer y se navega en espacio profundo.

Según ha explicado hoy en su cuenta de Twitter Elon Musk, el presidente de Tesla y de SpaceX, el coche sobrepasará la órbita del planeta rojo y llegará a alcanzar el cinturón de asteroides (región del sistema solar comprendido entre las órbitas de Júpiter y Marte).

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF