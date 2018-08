Falcon Heavyak jaurtitako Tesla autoa, asteroide-gerrikora bidean

Falcon Heavy kohetearen jaurtiketa mediatikoa eta oso zabaldua izan dela ezin uka. Atzo jaurti zuten Cañaveral lurmuturretik (Florida, AEB) eta barruan zuen Tesla markako auto elektrikoa espazioan da jada. Azken orduetan planeta gorriaren orbita gainditu du eta asteroide-gerrikora bidean da (Marteren eta Jupiterren orbiten artean dagoen eskualdea).

Elon Musk Tesla eta SpaceX (enpresa horrena da kohetea) konpainien presidenteak Twitterren zabaldu duenez, autoak Marteren orbita gainditu du eta asteroide-gerrikora bidean da.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF