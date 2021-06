08/06/2021 13:03 Tecnología Internet La red sufre una caída generalizada a nivel mundial Eider Garaikoetxea | EITB MEDIA En torno a mediodía, varias web como Amazon.com, The Guardian, The NY Times y la propia eitb.eus han dejado de estar accesibles. El problema se ha debido a la caída del proveedor de contenidos Fastly. Escuchar la página Escuchar la página

Un fallo generalizado ha afectado a varias web de todo el mundo, que han permanecido caídas desde mediodía (hora de Euskal Herria) y por un periodo aproximado de una hora. Entre ellas, se encuentran redes sociales como Twitch o Reddit, webs generalistas como Amazon.com, plataformas como Paypal o Spotify y medios online como The Guardian, The New York Times, Financial Times y la propia eitb.eus.

Al intentar acceder a dichas webs, el propio servidor ha informado aleatoriamente de un error de "varnish cache server" (error 503) o fallo de conexión. Al filo de las 13:00 horas, se han solventado los problemas y las webs vuelven a estar disponibles.

eitb.eus ha dado error 503 durante más de una hora. Captura de pantalla.

Estos problemas de conexión se han debido a una caída del servidor de contenidos estadounidense Fastly tal como el propio proveedor ha reconocido. Según la empresa, está "investigando" lo sucedido. Se trata de uno de los servidores de contenidos (en inglés CDN, Content Delivery Network) más utilizados.

Los CDNs son clave para permitir una navegación normalizada, ya que facilitan que los sitios web administren mejor el tráfico al procesar las solicitudes de quienes navegan por internet más rápido. Estos centros de datos acercan el contenido a las personas que lo necesitan, independientemente de la ubicación geográfica de éstas o del servidor principal del sitio web.

Al distribuir los sistemas de entrega en un área extensa, los sitios web pueden reducir el consumo de ancho de banda y los tiempos de carga de la página, y disminuir el tiempo que se tarda en procesar las múltiples solicitudes de las personas usuarias.