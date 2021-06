2021/06/08 13:15 Teknologia Internet Hainbat webgune erori dira mundu mailan Eider Garaikoetxea | EITB MEDIA Eguerditik, eta ordubeteko tartean, Amazon.com, "The New York Times", "The Guardian" eta eitb.eus webguneak ez dira eskuragarri izan. Edukien hornitzaile bat jausi da eta horrek eragin du arazoa. Orria entzun Orria entzun

Ordubetez, mundu mailako ehunka webgune erorita izan dira. Arazoak Euskal Herrian 12:00ak pasatxo zirenean hasi dira. Arazoak hainbat sare soziali (Twitch edota Reddit), Amazon.com bezalako webguneei, edota sareko hedabideei (The Guardian, The New York Times, Financial Times eta eitb.eus bera tartean) eragin die.

Webguneotara sartzen saiatzean, zerbitzariek "varnish cache server" akatsa (503 akatsa) edota konexio akats baten berri ematen zuten. Dena dela, 13:00etarako arazoa konpondu dute, eta ordutik denak eskuragarri daude.

Lehen datuen arabera, webguneak edukiz hornitzen dituen enpresa batek eragin du problema. Zehazki, Fastly hornitzailea da erori dena, berak aitortu duenez.

(Informazioa osatzeko lanean ari gara)