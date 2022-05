Tecnología Ciberseguridad ¿Cómo puedo tener una contraseña segura para proteger mi información? EITB Media Publicado: 05/05/2022 13:01 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2022 13:02 (UTC+2) El primer jueves de cada mayo se celebra el día mundial de las contraseñas. Estas protegen la información que tenemos en Internet. Es por eso que es importante crear contraseñas seguras. Aquí tienes una lista de recomendaciones. Escuchar la página Escuchar la página

Día mundial de las contraseñas. Foto: Pixabay

Euskaraz irakurri: Nola izan dezaket pasahitz seguru bat nire informazioa babesteko?

El primer jueves de cada mayo se celebra el día mundial de las contraseñas. Es fundamental crear contraseñas seguras para proteger la información que guardamos en Internet y para que terceros no accedan a ella. Aquí tienes una lista de recomendaciones:

1- Crea una contraseña fuerte. La contraseña no debe ser demasiado corta, ni debe contener palabras del diccionario, lugares o nombres. Se recomienda que tenga como mínimo 12 caracteres, conteniendo muchas palabras. En la página web Security se puede medir cuán segura es una contraseña.

2- No reutilices contraseñas. Usando la misma contraseña en más de una cuenta, un delincuente podía acceder fácilmente a ellas con tan solo una contraseña. Desafortunadamente, esto es muy común, pero es fácil de evitar.

3- Utiliza un administrador de contraseñas seguras. Para la mayoría de personas es casi imposible recordar muchas contraseñas seguras. Los administradores son aplicaciones que crean credenciales, las almacena y autocompleta. Todas las contraseñas se cifran con una contraseña maestra. BitWarden es una buena herramienta para ello.

4- Habilita la autenticación de dos factores (2FA). Se deben proporcionar una contraseña y un código que llega, por ejemplo, al teléfono para iniciar sesión. Esto significa que si alguien tiene su contraseña, no podrán iniciar sesión en su cuenta. Es fácil comenzar, descargue una aplicación de autenticación en su teléfono y luego vaya a la configuración de seguridad de su cuenta y siga los pasos para habilitar 2FA.

5- Aprovecha de las alertas de intrusión. Después de que un sitio web sufre una importante filtración de datos, los datos filtrados a menudo terminan en Internet. Hay varios sitios web que recopilan estos registros filtrados y le permiten buscar su dirección de correo electrónico para verificar si está en alguna de sus listas. Es útil saber lo antes posible cuando esto sucede, para que pueda cambiar sus contraseñas para las cuentas afectadas.

6- No guardes contraseñas en navegadores. La mayoría de los navegadores tienen la opción de guardar las credenciales para iniciar sesión. No dejes que guarde las contraseñas, ya que no siempre están encriptadas. En su lugar, usa los administradores de contraseñas. Es útil saber lo antes posible cuando esto sucede, para que pueda cambiar sus contraseñas para las cuentas afectadas.

7- Evita iniciar sesión en el dispositivo de otra persona, ya que no se sabe si su sistema está limpio. Ten especial cuidado con los dispositivos de salas públicas, ya que el malware y el seguimiento son más comunes. Asegúrate de estar en una sesión privada o de incógnito (Use Ctrl+Shift+N/ Cmd+Shift+N) al usar un dispositivo ajeno, ya que el navegador no guardará los credenciales, cookies e historial de navegación.