entrevista en redio euskadi Garrido, PP Vasco: "La medida de deflactar el IRPF para paliar la inflación llega tarde y es insuficiente" Publicado: 01/08/2022 12:19 (UTC+2) Última actualización: 01/08/2022 12:23 (UTC+2) La secretaria general del PP Vasco - Vitoria ha destacado la mala gestión del Gobierno Vasco ante la pandemia y ha añadido que el gobierno de Urkullu ha estado "dormido" ante los problemas de la sociedad vasca.

Laura Garrido, secretaria general del PP Vasco - Vitoria, entrevistada hoy en 'Boulevard' de Radio Euskadi ha hecho un balance pésimo de la actividad legislativa del Gobierno Vasco destacando su "mala gestión" ante la pandemia junto a la "falta de ambición y de un liderazgo claro". Asimismo, ha calificado al gobierno de Urkullu de estar "dormido" ante los problemas de la sociedad vasca. También ha subrayado que se ha roto "el mito de la buena gestión del PNV" en materia sanitaria puesto que han aflorado los problemas que ya teníamos en el ámbito de la calidad asistencial. Por ello, ha opinado que el Gobierno Vasco debería centrarse más en estas cuestiones, en vez de estar "mirándose al ombligo y estar instalado en la autocomplacencia".

Respecto a la medida de deflactar el IRPF un 4 % como medida de paliar los efectos de la inflación, Garrido considera que "llega tarde y es insuficiente": "No entendemos que no se utilice el concierto económico para beneficiar a los ciudadanos". Asimismo, ha añadido que el Parito Popular planteó soluciones más ambiciosas para ello en las Juntas Generales, en diciembre, y que recibieron un no por respuesta.

Ante la intervención del Partido Popular a la hora de hacer leyes, Garrido ha reprochado al lehendakari que, desde el primer momento Carlos Iturgaiz le propuso una serie de planteamientos como posibles pactos de cara a estos cuatro años en el debate de investidura, pero que él le dio la espalda, mientras hablaba de ensanchar acuerdos. Asimismo, ha añadido que, en cuanto ha tenido ocasión "se ha acercado a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos". De todas maneras, la secretaria general del PP Vasco - Vitoria ha añadido que el PP seguirá con ese ánimo constructivo, puesto que es la única alternativa al PNV y al PSE en el Parlamento Vasco.

También se ha referido al gobierno de Sánchez como "un gobierno dividido que está en caída libre y en descomposición", alejado de los problemas de la ciudadanía. Por ello, dice no entender que Ortuzar sigua apoyándolo. Asimismo, ha tachado de mentiroso a Sánchez por cruzar la línea roja al pactar con EH Bildu y opina que es capaz traicionar su palabra y pactar con aquellos que quieren destruir nuestra democracia "con tal de permanecer en el gobierno".