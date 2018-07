Boulevard

Andoni Ortuzar

'No sacrificaremos el acuerdo con EH Bildu para incorporar al PSE'

19/07/2018

El presidente del PNV Andoni Ortuzar está dispuesto a ampliar el acuerdo sobre autogobierno, con cambios, 'pero siempre en base a acuerdos mayores, no echar a unos para que estén otros'.

Entrevista en 'Boulevard' con el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV Andoni Ortuzar, quien ha defendido el acuerdo logrado con EH Bildu entorno a las bases del nuevo estatuto para Euskadi. Según Ortuzar los socialistas 'se han puesto de perfil, pensado que con Rajoy en el gobierno la gestión del acuerdo vasco iba a ser difícil, pero ahora gobiernan, con lo votos del PNV, por lo que alguna correspondencia debiera haber, por el riesgo asumido por el PNV'.

Sobre Podemos el presidente de los jeltzales cree que 'han tenido vértigo, por la pulsión de Estado que hay en el partido, para quedarse defendiendo un acuerdo en minoría en Madrid, pero con la mayoría en Euskadi'. Ortuzar dice reconocer el 'ejercicio de realismo' que ha hecho Bildu para llegar al acuerdo, 'no se ha echado al monte el PNV, Bildu ha venido a las posturas del PNV, defendiendo sus posiciones, y es de reconocer', ha asegurado. La posición de los jeltzales pasa por ampliar el acuerdo, pero, ha dicho Ortuzar claramente, 'sin echar a unos para incorporar a otros; cambios sí pero en base a acuerdos más amplios, no vamos a cambiar de socios ni de acuerdo', ha dicho en alusión al PSE.

Sobre los puntos acordados, Ortuzar ha pedido 'no enredarse en problemas que no existen', en relación a los términos ciudadanía y nacionalidad. 'La clave de los derechos es la ciudadanía, eso es básico, y si decimos que Euskadi es una nación habrá que definir su nacionalidad, pero no en términos de más vasco o español, es que es así, cada vez tenemos más gente de fuera'.

Al presidente Sánchez le ha pedido clarificar su postura de 'hasta dónde quiere llegar en términos de autogobierno para Euskadi y Cataluña', ante el hecho de que 'desde aquel documento de Granada el PSOE no ha dicho nada'.

Las transferencias pendientes y el cumplimiento del Estatuto de Gernika será 'otra piedra de toque muy importante, para fin de año tiene que estar encarrilado' ha dicho Ortuzar, y respecto a la política penitenciaria el presidente del PNV dice entender el trabajo 'con tiento' que está realizando el gobierno de España, 'me quedo con los anuncios públicos, van a ir dando pasos de manera razonable, sin herir a las víctimas pero moviendo piezas'.

Sobre la pugna en la cúpula del Partido Popular, Andoni Ortuzar ha dicho que lo que desea es un líder 'con mente abierta, lo que va a pasar en España, la segunda Transición como algunos llaman, exige gente con mente abierta'.