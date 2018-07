Política

Pedro Sánchez anuncia una ley para prohibir nuevas amnistías fiscales

17/07/2018

Sin embargo, ha admitido la imposibilidad de publicar la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal del 2012 porque el Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, y ha anunciado una reforma legal para "prohibir futuras amnistías fiscales".

Así lo ha avanzado durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para exponer las líneas maestras de su Gobierno y dar cuenta de los resultados del último Consejo Europeo celebrado a finales del pasado junio.

Sánchez ha defendido que la amnistía fiscal fue "un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio", y ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Ha incidido que el Tribunal Constitucional emitió una "sentencia durísima" sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones. "Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnistías fiscales", ha argumentado.

Pedro Sánchez anuncia que la exhumación de los restos de Franco será en breve

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que su decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos es "firme" y que se materializará en "muy breve espacio de tiempo". Sin embargo, no ha fijado una fecha concreta para la exhumación.

"Su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será en breve, en muy breve espacio de tiempo", ha dicho Sánchez.

Sánchez ha subrayado que pertenece a una generación que creció en democracia para apuntar que "ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura". "La nuestra, tampoco", ha apostillado.

"Las heridas han estado abiertas durante demasiados años y ha llegado el momento de cerrarlas. Nuestra democracia tiene que tener símbolos que unan a la ciudadanía, no la que separe", ha concluido el presidente.

Diálogo para hacer frente a la "grave" crisis institucional con Cataluña

El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que sólo desde el diálogo se puede hacer frente a la "grave" crisis institucional con Cataluña y en que para reconducirla se debe "avanzar en la garantía de la vigencia efectiva del marco estatutario y constitucional". "Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas", ha apuntado. Así, ha remarcado su disposición a un "diálogo franco, directo y sin cortapisas".

Para Sánchez, "recuperar la normalidad institucional no será la meta, sino la salida de una solución política para Cataluña". A esa meta tiene asumido que se llegará "tras una carrera de fondo que no será fácil" porque tendrá que afrontar "altos y bajos" y "situaciones difíciles y otras menos complicadas".

"Esa carrera exigirá determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todos", ha remarcado. Así, ha llamado a afrontar esta carrera teniendo en cuenta no aquello a lo que están "dispuestos a renunciar", sino lo que están "dispuestos a acordar".

Sánchez pide al Congreso apoyar la revalorización de pensiones según el IPC

Pedro Sánchez ha instado a todos los grupos parlamentarios a apoyar la actualización de las pensiones conforme a la inflación y "al coste de la vida", un compromiso que ha adquirido el Ejecutivo tras la demanda de los pensionistas en las calles. Durante su comparecencia Sánchez ha afirmado que "no se entiende la incapacidad para encontrar acuerdos en esta cuestión". Además, ha tendido la mano a todos los partidos políticos para construir un nuevo Pacto de Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y la viabilidad del sistema de pensiones.

Pedro Sánchez pide al Congreso que apoye el nombramiento del administrador de RTVE

El presidente del Ejecutivo ha lamentado que el Congreso no aprobara ayer la renovación de la cúpula de RTVE y ha pedido su respaldo para el nombramiento del administrador único que se propondrá para gestionar la corporación hasta que culmine el proceso de elección de los nuevos consejeros. Ha señalado que, aun siendo grave la manipulación informativa y los años sin renovación de los consejeros, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de RTVE como servicio público y su sostenibilidad financiera y laboral.

También ha explicado los pilares de su política sanitaria van a ser garantizar la igualdad de género y derechos y el empoderamiento del paciente. Así, Sánchez ha recordado que recuperará la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que todas las personas puedan recibir asistencia sanitaria y que eliminará los copagos farmacéuticos. Además, ha reiterado que se reincorporará al Sistema Nacional de Salud (SNS) la financiación pública de tratamientos de reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas. Asimismo, Sánchez ha mostrado su deseo de que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de eutanasia.

Plan de choque para mejorar la calidad del empleo juvenil

Pedro Sánchez ha anunciado hoy que aprobará un plan de choque para frenar el elevado paro juvenil y promover el empleo entre los jóvenes, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios.

"Habrá una nueva regulación de programas para los becarios y se creará por primera vez un Estatuto del Becario", ha dicho tras insistir en que la nueva regulación quiere acabar con las malas prácticas en los contratos para los jóvenes.

También ha hecho referencia a la polémica sentencia de 'La Manada' subrayando que España "debe tener las calles libres de manadas", insistiendo en que cuando una mujer "dice no, es que no y si no dice que si, es que no". Según ha manifestado, la forma en que se hacen las lecturas de las normas jurídicas "parecen contradecir el espíritu" actual de sociedad. Así pues, ha defendido la incorporación de la perspectiva de género a toda acción de la administración de Justicia que, en su opinión, ha estado "ausente durante mucho tiempo".