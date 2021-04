07/04/2021 09:42 Boulevard Gorka Urtaran "Necesitamos alcanzar la inmunidad de grupo para levantar el estado de alarma" Gorka Urtaran reconoce que se ha levantado preocupado por el cierre perimetral, por la salud de la población y también por el impacto que la medida puede suponer en la economía y el estado de ánimo. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran reconoce en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que se ha levantado preocupado por el cierre perimetral de la capital alavesa “primero por la salud de la población pero también por el impacto que la medida puede suponer en la economía y el estado de ánimo”.

Urtaran ha matizado que el cierre no es total y que “se puede salir de Vitoria para ir al municipio adyacente a hacer compras esenciales, pero no para ir a tomar potes”. También se puede realizar deporte al aire libre en municipios colindantes.

Preguntado por la evolución de la pandemia en Vitoria, se ha mostrado preocupado de nuevo, porque “desde el mes de agosto no hemos bajado la incidencia acumulada de los 240/250 casos”, por lo que “a nada que la tendencia de la pandemia es al alza, enseguida nos volvemos a poner en 400 o 500”, ha dicho.

Interrogado por las razones de esta situación, el alcalde de Gasteiz afirma que cree que se debe a la propia vida de la ciudad: “la vida normal, es la que nos pone en esa cifra, el propio dinamismo urbano básico de la ciudad. No le encuentro otra explicación a que no hayamos bajado de esa cifra desde agosto”.

Hostelería y tribunales

Gorka Urtaran también ha dicho entender a la hostelería porque se sienten señalados, pero ha recalcado que las medidas de confinamiento y restricciones horarias “se aplican en el resto del Estado y en Europa”, por lo que opina que el problema no es la hostelería en sí misma, sino la forma de relacionarnos entorno a ella.

Sobre esta cuestión, se ha referido a las demandas ante los tribunales del sector hostelero para evitar los cierres y ha dicho que llama la atención que “otros tribunales superiores de justicia del entorno hayan fallado a favor de las administraciones cuando la hostelería ha interpuesto recursos”, algo que recordaba, no ha ocurrido en Euskadi, al tiempo que echaba en cara a la justicia que estas medidas “se toman por un imperativo sanitario”.

Levantamiento del estado de alarma

Sobre las declaraciones del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez en las que hacía referencia a un posible levantamiento del estado de alarma el próximo 9 de mayo, Urtaran ha reconocido que le sorprendieron y le llamaron mucho la atención, y ha añadido que “me cuesta creer que en un mes vayamos a alcanzar una inmunidad de grupo suficiente para levantar el estado de alarma”.

Tras decir que en una situación en la que no haya estado de alarma no se podría tomar ninguna medida sobre toques de queda, o restricciones de movimiento sobre la ciudadanía vasca ha afirmado que “por eso es importante que mantengamos esta situación hasta que no se pueda garantizar la inmunidad de grupo” y ha deseado que sea la última vez que se vuelve a dar una vuelta de tuerca a las restricciones.