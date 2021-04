19/04/2021 10:30 Boulevard Xabier Goikoetxea "Hemos tenido que desprogramar citas para pacientes con cáncer y otras dolencias" O.V. | EITB Media Debido a la pandemia "tenemos que dejar de intervenir a pacientes graves porque no podemos atenderles" ha explicado el jefe de la Unidad de Gestión Clínica del Paciente Crónico del Hospital Donostia Escuchar la página Escuchar la página

En cuanto a pacientes críticos de la covid-19 "probablemente en ningún momento hemos estado tan mal, probablemente sea el peor momento de todo el año" ha declarado Xabier Goikoetxea en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi.

El jefe de la Unidad de Gestión Clínica del Paciente Crónico del Hospital Donostia, también ha añadido que están en "el pico de las olas anteriores" en cuanto a los pacientes agudos en las unidades de hospitalización, es "una situación mala". Además, también ha constatado que en atención primaria "están dedicando la mayor parte de sus recursos a esto".

La "obsesión" en atender bien al paciente covid protegiendo al personas sanitario, y aunque todo lo que no es covid, cáncer, patología crónica..., "hay que atenderlo bien, se nos plantea un reto para no dejar de hacer lo de antes", pero en estos momentos "tenemos que dejar de intervenir a pacientes graves no covid, porque no podemos atenderlos en los hospitales y las consultas". "Hemos tenido que desprogramar cosas que hacíamos antes" ha señalado en referencia los pacientes oncológicos y de otras patologías como las coronarias.

Por otra parte, el perfil de los pacientes críticos por covid ha bajado, "en esta ola sobre todo es gente joven". El perfil del paciente es "varón de 60 años" aunque hay "muchos por debajo de los 40". Esto se debe, según ha explicado, a que la gente más mayor respeta mucho más las medidas restrictivas y también a la vacunación.

Según las previsiones que manejan, estiman que "de los trescientas cincuenta y pico personas contagiadas en Gipuzkoa la semana pasada, sabemos que la semana que viene, 15 estarán ingresados, 5 en intensivos y fallecerán 2 o 3".

En cuanto al posible endurecimiento de medidas, en opinión de Goikoetxea, "en vista de los datos, probablemente no quede otro remedio".