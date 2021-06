04/06/2021 10:26 Boulevard Amaia Mayor, SATSE “Detrás de las agresiones a enfermeras está la percepción de haber sido mal atendido” La portavoz de SATSE Euskadi Amaia Mayor, asegura que es necesario gestionar bien los tiempo de espera y que haya un ratio de personal suficiente para atender de forma adecuada a la ciudadanía. Escuchar la página Escuchar la página

Amaia Mayor, portavoz de SATSE en Euskadi, pide en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi, que se compense adecuadamente el sobreesfuerzo de los profesionales que están atendiendo las necesidades médicas durante la pandemia.

Asegura que desde la organización de los servicios se contesta a los sindicatos que "no hay gente para sustituir" en periodos como las vacaciones. En este sentido, dice que "habrá que poner medidas para que quienes están haciendo un esfuerzo personal puedan verse compensadas." Lo que no podemos es tener un servicio de mínimos, ha sentenciado.

Amaia Mayor ha censurado que desde el Departamento se ciñan a la literalidad de la letra de los convenios para no retribuir complementos al personal que está trabajando en centros de vacunación masiva. Asegura, la representante sindical, que se pone como excusa para no pagar esos complementos que "no trabajan es un hospital o en un centro de atención primaria".