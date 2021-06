08/06/2021 12:35 Boulevard Covid persistente en jóvenes "Sufrimos una incapacidad ante cualquier actividad física y mental" O.V. | EITB Media El Long Covid o Covid Persistente es considerada como una nueva enfermedad, que según la OMS afecta a una de cada 10 personas, que siguen padeciendo de manera indefinida las secuelas de la covid-19. Escuchar la página Escuchar la página

Mientras bajan los contagios y avanza la vacuna hay problemas que se enquistan, como este de la Covid Persistente, y los científicos no dan con la solución. Tienen ya un diagnóstico, una definición: los pacientes Long Covid son aquellas personas que siguen presentando una sintomatología muy variada, frecuente, fluctuante e incapacitante, cuatro o incluso 12 meses después de haberse contagiado por covid. Los síntomas son: cansancio, malestar general, dolores de cabeza, musculares y articulares, falta de aire y niebla mental. Afecta sobre todo a las mujeres de entre 35 y 50 años, pero puede darse en cualquier persona.

Más de 60 organizaciones médicas trabajan coordinadas a nivel internacional, ya hay un protocolo de atención, pero poco se sabe aún sobre las causas.

Fátima Gottwald, enfermera de 32 años, se contagió de covid en abril del año pasado, hace 14 meses. Ha explicado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que su día a día se ha vuelto "muy limitado". "No he vuelto a hacer la vida que hacia antes de enfermar" ha añadido. En estos momentos su vida se limita a ir "de la cama al sofá y del sofá a la cama" y ha declarado que los que sufren de Covid Persistente sufren "incapacidad ante cualquier tipo de actividad física o mental". Ha contando que a los que sufren las secuelas de la covid les ha pasado "ir conduciendo y no saber a dónde vas. No sabes echar gasolina o meter las marchas", tienen "muchos fallos de memoria", y por si fuera poco, "nadie te dice si te vas a recuperar o no". Fátima critica que en Euskadi no haya una unidad específica de Long Covid.

Esther García, periodista de la cadena COPE en Navarra, ha explicado que no tiene "el olfato y el gusto en condiciones", además de tener "un intenso dolor de piernas, como mínimo una vez a la semana" por lo que no puede dormir por el dolor. "Los médicos me dicen que es normal" ha añadido.

Helena Borrás y su familia pasaron la covid, y es su hija de 20 años, la que tiene más secuelas de la covid. Hacia 18 años que su hija no tenia ataques epilépticos gracias a la medicación "y a las pocas semanas de pasar la covid tuvo 2 ataques epilépticos". Además de tener "vértigos, mareos, cansancio infinito y tinitus, constantes pitidos en el oído".

Patricia Rodríguez, investigadora de Long Covid de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, explica que el virus "podría estar acartonado y persistir escondido en algún aparato de nuestro organismo".

Hay más de 205 síntomas de Covid Persistente y cada persona sufre una media de 36 síntomas.