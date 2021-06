28/06/2021 10:54 Boulevard Covid Jonan Fernández: "El 15 % de las muestras analizadas son de la variante delta" O.V. | EITB Media Jonan Fernández opina que conseguiremos la inmunidad de grupo antes del final del verano y no cree que haya que cambiar los criterios de vacunación para vacunar antes a los jóvenes. Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador de la comisión técnica del LABI Jonan Fernández ha señalado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que "seguimos teniendo amenazas" y no es el momento de arriesgar. En estos momentos es una "incógnita" saber el impacto que va a tener la variante delta entre nosotros aunque Fernández no cree que haya riesgos de un fuerte retroceso "pero sí hay riesgos de no avanzar".

Ha definido a la variante delta como una "variante de preocupación" y ha señalado que es necesario analizar y saber qué ha pasado en países como Reino Unido o Israel. El 15 % de las muestras analizadas corresponden a la variante delta y debido a la alta transmisión de esta variante ha aprovechado para pedir la colaboración de la ciudadanía con los rastreadores, cuya labor ha definido como "una tarea tan importante como la vacunación". No ha dudado en señalar que "nos estamos jugando un retroceso y hay que colaborar" con los rastreadores.

Cuestionado sobre si el LABI prevé adelantar la vacunación de los jóvenes debido a la alta transmisión que hay entre ellos, Jonan Fernández ha declarado que los criterios de vacunación "están muy pensados y responden a criterios éticos" por lo que no va a haber ningún cambio al respecto.

En cuanto a las segundas dosis de AstraZeneca que están pendientes de administrar, el coordinador de la comisión técnica del LABI ha explicado que esta semana va a llegar "un gran número de vacunas" que van a permitir "una acelaración en la segunda dosis".

Jonan Fernández no cree que sea posible llegar a la inmunidad de grupo en julio pero sí antes del final del verano.