30/06/2021 11:04 Boulevard CATALUÑA Jordi Sànchez: "Sin un referéndum es muy difícil resolver el conflicto político" El líder independentista cree que solo con los indultos y la mesa de negociación no se resolverá el problema. Junts pide hablar de amnistía y autodeterminación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jordi Sànchez 21:05 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El líder independentista catalan ha manifestado este miércoles que sin un referéndum "no se puede resolver el conflicto político" en Cataluña. Además, el secretario general de Junts ha advertido que su partido solo tomará parte en la mesa de negociación con el Gobierno español "si hay posibilidad de hablar de amnistía y autodeterminación". "Se equivocan si creen que con los indultos y el anuncio de la mesa que llaman de diálogo el problema se va a resolver", ha añadido.

Preguntado por el resultado de la reunión Sánchez- Aragonés ha dicho que "no es una buena noticia". En este sentido ha recordado las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso, quien ha garantizado que "no habrá referéndum de autodeterminación" en Cataluña, porque el PSOE "nunca jamás lo aceptará". Sánchez ha rechazado esa posibilidad en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, en la que ha explicado las razones de los indultos a nueve dirigentes independentistas del "procés". "Así no podremos resolver el conflicto político. Estamos muy lejos", ha dicho el secretario general de Junts.

Jordi Sànchez también ha hablado sobre la polémica en torno a los indultos: "No es razonable que se nos indulte diciendo que es necesario para la convivencia y que se nos mantenga inhabilitados". Jordi Sànchez ha afirmado durante una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi que "hay una contradicción entre los que dice Pedro Sánchez y lo que hace".

Sobre su experiencia tras cuatro años en prisión, Jordi Sànchez asegura que no olvidará el 4 de diciembre "cuando se decidió que algunas personas siguiéramos en prisión… fue un golpe muy duro. Me quedé helado". Tampoco olvidará asegura, el día que degollaron a un preso "en un ajuste de cuentas".