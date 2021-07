12/07/2021 12:13 Boulevard Huelga general Garbiñe Aranburu: "Hay que activar a la sociedad y salir a la calle" Natalia Díaz La secretaria general del sindicato LAB emplaza a ELA a sumar una mayoría sindical porque considera que "no tenemos que esperar nuevas reformas sino que tenemos que pasar a la ofensiva". Escuchar la página Escuchar la página

La secretaria general del LAB considera que "ya no es el momento de esperar nuevas reformas si no que tenemos que pasar a la ofensiva". Así emplaza Garbiñe Aranburu al resto de fuerzas sindicales y movimientos sociales para que sumen a una movilización. "La lectura de LAB es que toca hacerla cuanto antes" porque añadía "vemos más necesario que nunca activar a la sociedad y salir a la calle".

Aranburu ha avanzado en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi "que hay contactos con los sindicatos y movimientos pensionistas y feministas pero hasta día de hoy no hemos encontrado la mayoría necesaria para encontrar una fecha". Preguntada sobre si es un emplazamiento a ELA responde que "le corresponde a ellos decirlo, no voy a ahondar en esa división".

La dirigente de LAB argumenta "que se han impuesto diferentes reformas laborales, se han mercantilizado servicios públicos, se siguen precarizando las condiciones laborales y no hay una apuesta clara por un sistema público". Se ha referido en concreto a la reforma laboral. Reconoce que quizás "pueda a haber una medida parcial" aunque defiende "que tiene que haber cambios más profundos y no creo que se vaya a derogar en su integridad". En este sentido valora negativamente el ascenso de Nadia Calviño como vicepresidenta primera del remodelado gobierno de Pedro Sánchez. Aranburu señala "que no nos parece una buena noticia que vaya a tener más peso porque va a impulsar políticas neoliberales".

Garbiñe Aranburu pone el foco en Madrid en la derogación de la reforma laboral y que se desbloquee el conflicto político "aunando fuerzas aquí en el proceso soberanista y sincronizándonos con el pueblo catalán". En este sentido apunta que "son muchas cosas las que hay que valorar a la hora de ver si se va a seguir apoyando al Gobierno". "Ha sentenciado que "hay que saber diferenciar con la partida que tenemos que jugar en Madrid y aquí".

Otra de las cuestiones que ha puesto en cuestión por la actitud de Madrid es el juicio que hoy empieza contra 8 abogados acusados de integrar el frente jurídico de ETA. Un juicio que señala Aranburu "no debería celebrarse porque es totalmente atemporal". Además, remarca que "no se deben de abrir nuevos sumarios, no se ha dado una respuesta democrática al conflicto político".