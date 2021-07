30/07/2021 10:16 Boulevard Situación de la pandemia Amaia Mayor, sindicato SATSE: "Las enfermeras tienen que realizar como mínimo 10 000 llamadas diarias" N.D. | EITB Media La portavoz del sindicato de enfermería SATSE, Amaia Mayor, denuncia el esfuerzo personal que realizan y la frustración que en especial sienten las rastreadoras. Advierte que la venta de test en farmacias está incrementando las visitas a los ambulatorios. Escuchar la página Escuchar la página

Amaia Mayor, portavoz en Euskadi del sindicato SATSE, advierte en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que "esta misma semana hablamos de que se puede tardar en llamar 4 o incluso 5 días al contacto de un positivo". Matiza que no tiene datos exactos pero pone los números sobre la mesa. Explica que "un positivo está teniendo entre 10 y 40 contactos, si sólo fueran 10 y hablamos de unos 1000 contagios diarios, son 10 000 llamadas en un solo día". "Cómo no va a haber retrasos, las horas dan para lo que dan", acaba sentenciando.

La portavoz del sindicato mayoritario en el sector describe que "las compañeras tienen una frustración muy grande y están bastante enfadadas con un sector de la población que parece que no entiende que estamos en pandemia". También "por la falta de personal" que hace "que se estén doblando turnos". Subraya que "están haciendo un esfuerzo personal importantísimo en contra de su salud física, mental y su vida personal". Denuncia además que "se haga sin negociación colectiva". Lamenta que "en todo este año no nos hayamos sentado a hablar" e insiste "el problema no es de contratación, es que faltan enfermeras y va a ir a más porque muchas se están jubilando". Como ejemplo, ha explicado que "no hay ni una sola enfermera en paro" y "que las estamos trayendo de fuera".

Más allá de las plantillas, refuerza la advertencia de que "se está sobrecargando el sistema sanitario". En este sentido advierte que la venta de test en farmacias "está incrementando las visitas a los ambulatorios". Afirma además que "no nos parece una buena medida para gestionar la pandemia porque está dejando en sus manos una prueba que no es fácil". Llega a afirmar que "el rastreo, el incremento de casos y los test están desbordando los ambulatorios y hay compañeras que nos llaman llorando".

La portavoz del sindicato de enfermería hace finalmente un llamamiento a que "se vacunen las mujeres embarazadas para evitar complicaciones" y a la población "para que mantengan las medidas de prevención" y "limiten cuanto puedan sus relaciones sociales". Subraya que "esta quinta ola está siendo muy dura" y reconoce que "nadie esperaba estar en esta situación con la vacunación tan avanzada".