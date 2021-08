13/08/2021 10:06 Entrevista Vacunación COVID Quintas: “Ya no va a ser necesario esperar 6 meses a vacunarse cuando una persona se infecta” N.D. | EITB MEDIA El viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha anunciado en Radio Euskadi que Osakidetza empezará hoy a enviar SMS para concertar citas a las personas contagiadas hace dos o más meses. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jose Luis Quintas 22:45 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno Vasco ha decidido acortar significativamente el tiempo de espera exigido para vacunarse a aquellas personas que han pasado la covid-19. El viceconsejero de Salud ha anunciado en Radio Euskadi que desde ayer "ya no va a ser necesario esperar seis meses, "se ha acortado a dos porque hay más vacunas.

José Luís Quintas ha explicado que hasta ahora el tiempo de espera llegaba al medio año "para no ocupar dosis de vacunas destinadas a gente sin ningún tipo de inmunidad". Ha añadido que "a partir de hoy mismo o de mañana Osakidetza enviará uno a uno SMS para concretar qué tienen que hacer para poderse vacunar".

Ni vacunación obligatoria ni tercera dosis

El viceconsejero ha sido muy firme en cuanto a la vacunación obligatoria, un debate que asegura "hay sobre todo en los medios". Ahora mismo, ha dicho, "no lo vemos imprescindible para llegar a los ratios deseables" y añade "además no está en nuestra mano porque jurídicamente ahora es inaplicable una obligatoriedad de la vacunación".

Tampoco ve oportuno el debate sobre la tercera dosis que esta misma semana se ha aprobado en países como Francia o Estados Unidos. "Ni la OMS ni la EMA se han pronunciado todavía".

Se vacunará cumplidos los 12 años

Sobre las citas que se han dado a menores de 12 años que todavía este año no los han cumplido, Quintas recuerda que "se ha llamado por grupos de edad por año de nacimiento no por día de cumpleaños" y las fichas de Pfizer y Moderna dicen "que no se deben de dar antes de cumplir los 12 años".

Sin embargo, "se han mantenido las citas de agosto porque, digamos, no es un problema mayor" pero ya las de septiembre y más adelante "vamos a esperar a que se cumpla" esta premisa.

Hay más de 60 000 citas sin cubrir

Quintas también ha adelantado "que ahora hay más citas abiertas que el viernes pasado" concretando "que si eran 57 000 habrá unas 10 000 más". En este sentido ha vuelto a insistir en la importancia de vacunarse porque "lo que más me preocupa es la variante que no ha llegado" y "el gran peligro es una mutación que quede fuera del radar de las vacunas y cuando más tiempo dejemos al bicho campar a sus anchas más tiempo tiene de mutar".

La ralentización de la vacunación en los jóvenes la atribuye "a que ponen por delante otras cuestiones como las vacaciones, los planes o los estudios" y les recuerda "que también hay casos graves y ha habido fallecidos".

No se descartan nuevos protocolos en residencias

Quintas asegura que en la reunión interinstitucional de ayer "ni se trató el tema de la vacunación obligatoria" entre el personal de las residencia de mayores. Subraya que "se habló de actualizar protocolos" y "se llegó a un acuerdo político que está siendo validado por los técnicos". Añade que "en cuanto sea validado se anunciará".

No especifica si lo que se estudia es la validación o no de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de hacer dos PCR o incluso cambiar de puesto a los empelados de estos sectores que no estén vacunados.

No van a relajarse las medidas y preocupan las no fiestas

El viceconsejero de Salud advierte que "ahora mismo tenemos peores datos de los que teníamos cuando se firmó el último decreto" por lo que "está claro que ahora no se van a relajar las restricciones". Añade que "desde luego no se hará hasta que la tasa de incidencia baje de los 300 casos". Advierte "que si no fuera por la vacuna estaríamos como el año pasado".

Ha recordado, en este sentido, que "el repunte que hubo a la vuelta del verano estuvo muy condicionado por las fiestas de agosto". La no fiestas "claro que nos preocupan" ha sentenciado. Y vuelve a pedir, con el informe del LABI técnico en la mano, que "se mantengan las recomendaciones que estamos hartos de decir".