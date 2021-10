05/10/2021 09:10 Entrevista Acuerdo Tubacex Edu Ibernia (Comité Tubacex): "Son ajustes asumibles y aceptables" O.V. | EITB Media Tras la vuelta al trabajo de la mitad de la plantilla el presidente del comité de empresa de Tubacex mira al futuro con "optimismo" y asegura que van a "colaborar todos". Escuchar la página Escuchar la página

Tras 236 días de huelga, debido al expediente de regulación de empleo, la mitad de los trabajadores de Tubacex ha vuelto al trabajo después de la firma del acuerdo entre la dirección de Tubacex y la mayoría del comité de empresa (ELA, CCOO y ATAL).

"Boulevard" de Radio Euskadi se ha desplazado hasta Laudio para ver in situ el ambiente que se vive en la localidad. Edu Ibernia, presidente del comité de empresa de Tubacex, todavía sigue con "la tensión acumulada en el cuerpo" pero "ver los coches de nuevo entrar a trabajar es una sensación que se nos había olvidado y que no veíamos que llegaba".

En lo personal, está situación ha sido "dura" pero lo peor ha sido ver que las "familias son las que más sufren".

Tomar decisiones "cuesta", pero en opinión de Ibernia, el acuerdo firmado es lo que "el comité y la plantillan querían, que no hubiese despidos forzosos". Ha definido como "asumibles" las bajas voluntarias y las prejubilaciones. Las medidas que han acordado son "recortes delimitados en el tiempo, asumibles y aceptables", y en contrapartida "todo el personal despedido vuelve a trabajar".

Mira al futuro con "optimismo" y asegura que van a "colaborar todos".