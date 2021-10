19/10/2021 14:26 Boulevard DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA Cristina, paciente oncológica: "Asociamos el cáncer con la muerte y realmente no es así" O.V. | EITB Media En este día hay que destacar la importancia de la detección precoz: Osakidetza informa que el ritmo de realización de pruebas ya es prácticamente igual al del inicio de la pandemia. Escuchar la página Escuchar la página

Desde que se puso en marcha el programa en Euskadi, hace 26 años, Osakidetza ha detectado 11 000 tumores malignos en las más de 2 millones de mamografías realizadas.

Cristina descubrió hace 2 años, con 44 años, que tenía cáncer de mama, en una control rutinario. "Boulevard" de Radio Euskadi ha pasado todo la mañana con ella para conocer su día a día. Para Cristina lo peor fue "el pelo, verme sin cejas y sin las pestañas", tras el diagnostico se ha dado cuenta de "las cosas realmente importantes de la vida".

Cristina

Cristina es miembro de una página de Facebook con más de 1700 chicas de España y Sudamérica que han pasado o están pasando por lo mismo que ella. En ese grupo "hay gente muy joven, no hay gente mayor de 50 años" y ese hecho le impactó. Cristina es una joven vitalista que señala que "asociamos el cáncer con la muerte y realmente no es así".

En este Día Mundial Contra el Cáncer de Mama se han celebrado unos encuentros entre pacientes oncológicos y periodistas para tratar de analizar cómo hay que hablar de la enfermedad en los medios de comunicación.

Nagore, Feli y Nora son pacientes oncológicas que destacan que "el cuidador es el que se lleva la peor parte de la enfermedad".

Enfermas oncológicas

Las enfermas también son muy vulnerables desde el punto de vista económico. Tal y como han contado ante los micrófonos de Radio Euskadi una de ellas cobra 500 € al mes tras conseguir la incapacidad, "con eso no se puede vivir". También han subrayado que los bancos no les otorgan préstamos por ser enfermas oncológicas.

Las tres han incidido en la importancia de la investigación ya que "si no hay investigación, no hay tratamiento y no podremos seguir viviendo".