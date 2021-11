10/11/2021 12:54 Entrevista Memoria histórica Día de la Memoria: "Decir que estabas en contra de todas las muertes no era sencillo" O.V. | EITB Media Hoy se celebra el Día de la Memoria, en recuerdo a las víctimas del terrorismo y la violencia. Radio Euskadi ha recogido los testimonios de algunas de aquellas personas que dieron un paso al frente por la paz y contra la violencia. Escuchar la página Escuchar la página

La celebración del Día de la Memoria ha vuelto mostrar la desunión existente entre algunas fuerzas políticas, como muestran los actos convocados por PP y VOX en Gasteiz.

En "Boulevard" de Radio Euskadi han querido dar voz a alqunas de aquellas personas que dieron un paso al frente por la paz y contra la violencia, en unos años en los que no era nada fácil dar ese paso.

Joseba Eceolaza es miembro de Gogoan - por una memoria digna. Cuando decidió dar un paso al frente tenía 16 años. "Soy de la generación de Miguel Ángel Blanco y ver a gente pelearse en sanfermines me impactó muchísimo" ha recordado en Radio Euskadi. Su gran compromiso político lo tomó en 2003 cuando fue concejal de Zizur Mayor y contó "que había más escoltas que concejales".

Eceolaza recibió insultos, amenazas y golpes y ha rememorado como en Zarautz había 13 o 14 personas activas de Gesto por la Paz, de las cuales "8 fueron agredidas y a 5 les atacaron los comercios".

Joseba Eceolaza

Maite Leanizbarrutia se unió a Gesto por la Paz a finales de los 80. Ella tenía 17 años y veía cómo se radicalizaba la juventud. "En ese momento estaba en movimientos de Iglesia y hacíamos reflexiones sobre la realidad". Aunque ella no quería mirar a lo que ocurría en la sociedad vasca, miró "para hacer algo frente a todo aquello" y se unió a las concentraciones de Gesto por la Paz. Al principio no tenía miedo a ser agredida "pero sí, señalada o marcada". Leanizbarrutia ha recordado que lo único que se visibilizaba en las calles vascas era la represión al pueblo vasco "pero se tapaba totalmente a las víctimas del terrorismo". "Era como una dictadura social" en la que no era nada sencillo decir que estabas en contra de todas las muertes, viniesen de dónde viniesen.

Bienve Presilla fue miembro a los 24 años de la Fundación ITAKA, red creada en el colegio Escolapios de Bilbao, para llevar adelante proyectos sociales más allá del colegio de Bilbao. Recuerda que a raíz de una reflexión y una mirada a lo que estaba pasando en los años 80 "con muertos todas las semanas", había que "decir basta a los muertos políticos y pensamos en hacer un gesto para visibilizarlo".

Joan Ander Zarate y Bienve Presilla

A pesar de vivir momentos desagradables y de que les daban una vida muy corta, "ya que la voz imperante pensaba que iba a ser propietaria de la calle", Presilla se queda "con la fortaleza de las personas que se concentraban" en silencio.

Jon Ander Zarate fue miembro de ITAKA desde los 20 años y recuerda que hicieron una semana por la paz y pensaron en realizar concentraciones pacíficas y en silencio. Cuando se concentraban tenían que hacer frente a contramanifestaciones pero soñaban con que su silencio fuera escuchado "por quién ejercía la violencia o quién la pudiera parar".