21/12/2021 11:49 Boulevard Covid-19 Miriam, tras permanecer 13 días en la UCI: "Me arrepiento de no haberme vacunado" O.V. | EITB Media Miriam empezó con los primeros síntomas en agosto, al de dos día le ingresaron en la UCI. Llamaron a su familia "para avisarles de que se esperaran lo peor". Miriam no estaba vacunada cuando contrajo la enfermedad, hecho del que se arrepiente.

Se vuelven a batir cifras de récord en la pandemia, suben los contagios, aumentan los ingresos y las camas de las unidades de cuidados especiales se van llenando. En "Boulevard" de Radio Euskadi han contado con el testimonio de una persona, de una mujer que pasó casi dos semanas en Cuidados Intensivos, fue intubada y sedada… se salvó pero hoy, aún, sufre las consecuencias de la enfermedad.

Miriam no recuerda nada de su paso por la UCI. Lo que recuerda es que comenzó con síntomas en agosto y dos días después se encontraba "muy muy mal con 40 de fiebre", por lo que llamó a la ambulancia y en el hospital le dijeron que iban a ingresarla en la UCI. Pasó 13 días en la UCI y se despertó "mientras le sacaban el tubo. Me contaron que estuve muy mal". Tan mal, que a los 4 días de su ingreso en la UCI llamaron a su familia "para avisarles de que se esperaran lo peor", pudo salir adelante gracias a un medicamento experimental.

A día de hoy Miriam sigue sin olfato, con poca capacidad pulmonar y con cansancio. Asegura no saber dónde se contagió pero cree que fue en el trabajo. Tras todo lo vivido, asegura estar "arrepentida de no haberme vacunado". "En cuando pueda me vacuno, no vuelvo a pasar por lo mismo" ha añadido.