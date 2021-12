29/12/2021 14:44 Boulevard Cultura El sector de la cultura se encuentra molesto "por la falta de sensibilidad" del Gobierno Vasco O.V. | EITB Media Los organizadores de conciertos no entienden "que se puedan ir a ver conciertos en territorios colindantes, sin limitaciones" cuando en la CAV hay restricciones de aforo. Desde el sector de las salas de cine, dicen que "el sector agoniza". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Concierto 12:05 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

La explosión de contagios provocada por ómicron ha traído consigo nuevas restricciones que vuelven a poner en jaque el mundo de la cultura. Hoy han caído dos grandes conciertos: José Luis Perales en Bilbao y La Polla en Donostia, aunque el concierto del WizInk Center, de Madrid, el 30 de diciembre sigue adelante.

Iñigo Argomaniz, director de la promotora musical Get In Producciones, encargada del concierto de José Luis Perales esta tarde en el Palacio Euskalduna, ha asegurado en "Boulevard" de Radio Euskadi, que "primero hay que asimilar la noticia, que se pase el cabreo. Es difícil entender que tengamos tan poco tiempo de reacción y que esta medida no venga con 24 o 48 horas". En palabras de Argomaniz "es complicado de entender" que la medida de reducción de aforos sea en los 3 territorios de la CAV y que "se pueda ir a ver conciertos en los territorios colindantes, sin limitaciones". Ha explicado que los aforos en Cantabria son al 75 % cuando en la CAV " no se llega ni al 40 %", y en Navarra "hay excepciones y se pueden realizar conciertos que aquí no se pueden hacer".

Lo que puede enfadar, en opinión del director de la promotora musical Get In, "es la falta de sensibilidad del Gobierno Vasco, y comunicar ayer a las 6 de la tarde, para que 6 horas después tener que tomar estas decisiones". "Nos gustaría una reunión" como la que han tenido con los hosteleros, ha añadido.

El grupo Akatz suele ser uno de los clásicos de las noches navideñas en el Kafe Antzokia, su cantante Unai "Bita" señala que siguen manteniendo el concierto pero "está en manos del Kafe Antzokia". El ritmo de la venta de entradas de su concierto "estaba siendo normal pero al llegar ómicron se ha hecho notar".

El sector de las salas de cine no está mucho mejor. "Ya venimos arrastrando el que no se pueda comer en el cine, más el pasaporte covid, más el aforo, lo que hace es espantar al espectador" ha explicado el presidente de la Asociación de Salas de Cine, Alfonso Benegas. Afirma que una vez prohibido comer y por tanto quitarse la mascarilla, reducir el aforo no tiene por qué aportar una seguridad extra y añade que los aires acondicionados y el gran tamaño de los habitáculos, hacen muy difícil el contagio. De hecho, hasta ahora no han tenido constancia de un solo brote en una sala de cine. Está preocupado, porque perdieron al público más mayor y al infantil, y ahora que habían empezado a recuperar el joven llega este nuevo golpe.

Reprocha al Gobierno Vasco no haberles llamado para hablar con ellos y acordar las medidas, o para valorar daños como van a hacer hoy con la hostelería.

Asegura que más que el aforo, que ya hace tiempo que no llenaban, lo que les daña de este nuevo decreto es el mensaje que manda. "El sector agoniza" ha constatado.