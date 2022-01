28/01/2022 10:56 Entrevista Tertulia con sanitarios Los sanitarios se quejan de sobrecarga de trabajo y falta de personal O.V. | EITB Media El mal uso de las urgencias por parte de los ciudadanos hacen que estas se colapsen. Eso unido a a falta de recursos humanos, tanto en Urgencias como en Atención Primaria, hace que los sanitarios estén llegando a su límite. Escuchar la página Escuchar la página

Los sanitarios llevan tiempo diciendo que no dan a basto, que la carga de trabajo a la que están sometidas es demasiada y que muchas veces llegan a desesperarse y a replantearse su profesión o vocación. "Boulevard" de Radio Euskadi ha reunido a Ane Nahia Sufrate (médico), Maite Villachica (enfermera), Oscar Ruiz (celador) y Txaro Pereda (auxiliar de enfermería), para analizar qué está pasando en el sector sanitario.

Sanitarias

Además de sentirse "cansadas, frustradas" y considerarse "trabajadora quemadas", las sanitarias se quejan de la falta de personal, desde antes de la pandemia, que unido a los casos generados por la covid, han dejado al descubierto varias carencias.

A consecuencia del estrés derivado de la pandemia son muchos los profesionales que han tenido que distanciarse de su actividad profesional. Es el caso de muchos médicos que asisten a consulta psiquiátrica del Colegio de Médicos. Juan Luis Mendibil, psicólogo del servicio de Psiquiatría del Colegio de Médicos ha explicado que con la pandemia han aflorado patologías latentes como pueden ser cuadros obsesivo compulsivos, adicciones, depresiones o ansiedad, pero también ha crecido el número de personas que no presentaban enfermedades previas y que ahora necesitan acudir a consulta psiquiátrica. La pandemia ha extendido el síndrome del desgaste profesional entre el personal sanitario.



Iñaki Santiago, médico de urgencias del Hospital Universitario de Navarra y presidente de la Sociedad Navarra de Medicina de Urgencias y Emergencias, ha añadido que con las diferentes olas ha ido aumentando el número de personas que acude a urgencias haciendo un mal uso de ellas, "gente que viene a hacerse la revisión, enfermos crónicos, o con problemas de listas de espera", un tipo de pacientes que no debería acudir a urgencias. Como anécdota ha contado el caso de un joven que acudió a urgencias de madrugada para hacer una pcr y poder así entrar a una discoteca. El mal uso de la urgencia no es una cosa de ahora, pero teniendo en cuenta que los profesionales se han ido contagiado, un 80 % durante toda la pandemia, y que hay nuevos protocolos de actuación debido a la covid, hace que la situación sea complicada.

Iñaki Santiago

Además, ha añadido Santiago, que ahora hay una OPE y eso hace que la contratación "disminuya mucho porque la gente quiere estudiar y no trabajar". El médico opina que a los sanitarios de urgencias se les ha dejado de lado y el colectivo "exige" a Pedro Sánchez que se cree una especialidad de médico de urgencias, ya que ahora sobre todo son médicos de familia e internistas.