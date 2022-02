02/02/2022 10:26 Boulevard Mesa Covid Begoña Díez y Rafa Bengoa abogan por quitar el pase covid y la mascarilla en exteriores O.V. | EITB Media Aunque los expertos creen que la mascarilla debe seguir utilizándose en interiores y en aglomeraciones, creen que ya ha llegado el momento de no obligar a su uso en exteriores. "Se pueden quitar algunas restricciones pero no todas" han añadido. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno Vasco no va a recurrir el fallo del TSJPV para ampliar el uso del pase covid. Éste se va a seguir pidiendo en el ocio nocturno y en los restaurantes grandes. En la Mesa Covid de "Boulevard" de Radio Euskadi, Rafa Bengoa ha declarado que lo que le sigue sorprendiendo es que la justicia diga que no hay justificación para algunas cosas cuando "en general sí lo hay", ya que los informes que manda el Gobierno Vasco "deberían de bastar para justificar ciertas cosas". Aunque el pasaporte covid "ha sido muy útil" para animar a vacunarse a los que no lo han hecho, "esa restricción se puede ir quitando". Begoña Díez ha opinado en el mismo sentido que Bengoa, añadiendo además, que el impacto en el control de la pandemia del pase covid "en estos momentos no es muy grande".

En cuanto al uso de mascarillas en exteriores, Díez cree que es una de las primeras medidas que se pueden eliminar. A lo cual Bengoa ha añadido que habría que seguir manteniéndola en interiores y en aglomeraciones. "Se pueden quitar algunas restricciones pero no todas, como ocurre en Dinamarca, Reino Unido y Dinamarca" puesto que los expertos creen que "los que corran pueden tener consecuencias", y que hay que esperar a que "haya una franca caída de los datos y ver cómo evoluciona la hospitalización y las UCIs" ya que hay motivos que hacen ser prudentes, como la aparición de subvariantes.