08/02/2022 15:08 Boulevard Lesión medular Eduardo Martín: "El objetivo a largo plazo es controlar los impulsos por el cerebro" O.V. | EITB Media El neurocientifico Eduardo Martín ha participado en el proyecto del Hospital Universitario de Lausana que ha hecho que 3 pacientes parapléjicos puedan volver a andar, nadar y andar en bicicleta. El científico asegura que "no estamos tan lejos de conseguir controlar los impulsos por el cerebro". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eduardo Martín Moraud 17:50 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, el neurocientífico Eduardo Martín Moraud ha explicado cómo han conseguido que 3 pacientes parapléjicos puedan volver a andar, nadar y andar en bicicleta. Este hito se ha llevado a cabo enviando impulsos eléctricos a la médula espinal y eso "permite reactivar aquellas neuronas de la médula que controlan las piernas" y permite recobrar el control motor de las piernas. La novedad que radica en este estudio es el hecho de que se ha realizado "en pacientes muy severos, pacientes que no tenían ninguna sensación de nada".

La investigación se enmarca dentro de una línea de investigación que lleva 15-20 años, y hace 4 años se intentó en pacientes menos severos pero "con una tecnología que no estaba realmente adaptada a este objetivo". "En este estudio se ha presentado una nueva tecnología mucho más adaptada a este objetivo" ha añadido el neurocientífico madrileño. Para conseguir estos resultados, el equipo científico del proyecto ha implantado unos electrodos sobre la médula dónde están las neuronas que controlan las piernas. Esos electrodos a su vez se conectan a un implante, una especie de mini ordenador, que es el que envía la electricidad. El paciente puede activar él mismo los electrodos, "el objetivo a más largo termino es controlarlo por el cerebro", y asegura Martín, que no están tan lejos de conseguirlo. El neurocientífico tiene la esperanza de que esta tecnología pueda beneficiar a cualquier paciente, pero ha dejado claro que "no es una cura" y puede funcionar, incluso en pacientes que llevan muchos años en silla de ruedas tras un accidente.

Igor Navarro, presidente de la Asociacion para Personas con Discapacidad Egiñaren Egiñez, en Vitoria Gasteiz, ha querido remarcar que esto, como bien ha dicho Eduardo Martín, no es una cura, sino que servirá "para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular". Navarro ha destacado que a veces los medios de comunicación crean "expectativas exageradas" y en este caso en concreto no se sabe "ni cuando va a llegar al conjunto de la sociedad, ni de qué manera, o si es algo a lo que podrá acceder todo el mundo o no". En su opinión, por lo que hay que luchar hoy en día en "porque nadie se sienta discriminado".