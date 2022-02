17/02/2022 10:20 Entrevista Entrevista Gorrotxategi: "El pacto en Educación es fundamental, la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador" O.V. | EITB Media Miren Gorrotxategi señala que es "muy peligroso equiparar a EH Bildu con Vox" ya que no se pueden equiparar las maneras de proceder de las dos fuerzas. Por otra parte, tiene la esperanza de que Yolanda Díaz sea la candidata de Unidas Podemos. Escuchar la página Escuchar la página

El Parlamento Vasco se reúne hoy para ampliar el plazo de alegaciones en la ponencia de Educación. Miren Gorrotxategi ha explicado en "Bouelvard" de Radio Euskadi que pidieron ampliar el plazo a 4 semanas para poder estudiar las aportaciones. Desde Elkarrekin Podemos elaboraron un documento con 80 propuestas y se han sentido muy decepcionadas ante el documento presentado por el presidente ya que no aparece "para nada" la cuestión que diferencia a la escuela pública vasca y a la privada, ni tampoco el plan que habría que llevar a cabo para que la escuela pública "sea el eje vertebrador del sistema en Euskadi". Ha añadido que el pacto "es absolutamente fundamental".

Tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, la portavoz de Elkarrekin Podemos -IU en la Cámara vasca ha señalado que "hay que evitar a toda costa que Vox gobierno" por lo que cree que tiene que haber un consenso entre todas las fuerzas políticas para evitar que eso ocurra. Andoni Ortuzar pedía al PSOE que se abstenga para permitir que el PP gobierno en la comunidad y evitar la influencia de Vox. El PSOE, por su parte, estaría dispuesto a hacerlo si el PP rompe todas las relaciones con Vox en todas las comunidades, pero hay quienes le achacan que el PSOE tampoco puede pactar con Bildu. A este respecto, Gorrotxategi ha señalado que le parece "muy peligroso equiparar a EH Bildu con Vox", porque por mucho que la actitud de EH Bildu sea "reprobable" sobre determinadas cuestiones, no hay que obviar el recorrido que se está dando dentro de la formación en ese ámbito, "no es conveniente". Además, tampoco le parece responsable equiparar los objetivos, maneras y procederes políticos de ambas formaciones.

En cuanto a la pérdida de 1 escaño por parte de Unidas Podemos en dichas elecciones y cuestionada sobre si los resultados pueden anticipar el fin de Unidas Podemos, la portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco ha reconocido que los resultados "no son buenos" pero no cree que sea el fin del partido, ya que "en circunstancias en las que el debate político está muy polarizado a UP no le va bien". Por otra parte, Gorrotxategi ha afirmado que en UP "no hay ningún problema de liderazgo. Todas tenemos clarísimo que queremos que Yolanda Díaz sea nuestra candidata, pero ella necesita sus tiempos".

En otro orden de cosas, Miren Gorrotxategi se ha mostrado dispuesta a afrontar el debate sobre el nuevo estatus vasco pero no ha visto ninguna fuerza tractora por parte de nadie, por mucho que el lehendakari haya dicho en el Parlamento Vasco que es el momento de afrontar el debate. Lo que sí tiene claro la representante del Elkarrekin Podemos es que "la clave federalista es algo a tener en cuenta".

Ante las huelgas convocadas en Osakidetza para el día 25 y 28, sobre las cuales el lehendakari ha opinado que Euskadi no está para huelgas, la política se ha preguntado cuando es el momento, ya que los usuarios son conscientes de que se ofrece un servicio cada vez "menos bueno" y los trabajadores están agotados y hay falta de profesionales.