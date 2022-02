17/02/2022 12:30 Boulevard Abusos en la Iglesia Leonor Paqué, víctima abusos: "El cura de Santa Marina abusó de todas las niñas enfermas" EITB Media Testimonio de Leonor Paqué, victima de abusos sexuales por parte del cura de Santa Marina cuando estaba ingresada con 8 años. Juan Cuatrecasas asegura que las cosas están cambiando desde que el obispo Segura está al cargo del obispado. Escuchar la página Escuchar la página

Leonor Paqué tenía 8 años y su hermano 3 cuando tuvieron que ingresar durante 7 meses en el Hospital de Santa Marina para ser tratados de tuberculosis. La escritora ha descrito en "Boulevard" de Radio Euskadi el trato "muy duro y falto de cariño" que recibían de las monjas del hospital. El contrapunto era el cura del mismo, que era "muy cariñoso y al que las monjas tenían respeto". Todas las niñas estaban deseando estar con el cura, que podía subir a las habitaciones de las niñas cuando quisiera, "era todo muy agradable hasta que abusaba de nosotras". El cura abusó de todas las niñas enfermas ingresadas en el hospital en muchas ocasiones hasta que una de las cuidadoras laicas se dio cuenta de lo que sucedía y el curo no volvió a pasar por allí.

Cuando la hija de Leonor cumplió 8 años, Paqué escribió una novela en la que narraba todo lo sucedido en aquella época. La novela le ayudó a curarse, "cada línea de la novela fue llorada y una auténtica terapia". A día de hoy, Leonor está intentando, junto con otras víctimas, que la Iglesia abra sus archivos, investigue y limpie su casa. Aunque la verdadera revolución, en su opinión, "tiene que venir de la gente de la Iglesia que está escandalizada. Tienen que decir que no pueden aceptar que esto se siga ocultando".

El caso de Leonor es uno de los últimos que se ha conocido, que se ha hecho público, en los últimos meses en España. Aquí, la Iglesia afronta una gran investigación de casos de pederastia. Hace dos semanas la Fiscalía General del Estado pidió datos a las fiscalías de las comunidades autónomas. Ya hay respuesta: se han abierto 68 investigaciones. En estos momentos hay 68 procedimientos penales abiertos, tanto en sede judicial como fiscal, por agresiones y abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. En Euskadi son 4 las investigaciones de la fiscalía: 3 en Araba y una en Bizkaia.

El pasado diciembre el diario El País entregó al Papa y al cardenal Omella 251 nuevos casos de abusos a menores en el seno de la Iiglesia. A raíz de los cuales, y por primera vez, la máxima autoridad del Vaticano ha pedido explicaciones y se ha comprometido a supervisar todo el proceso. En Euskadi la Ertzaintza también está investigando. Si bien la Fiscalía destaca que hay cuatro casos, estas cifras no coinciden con las de la Ertzaintza. En este momento investigan a 30 personas. La semana pasada presentó en el Parlamento 5 casos de presunta pederastia, en fase de instrucción ocurridos entre los años 50 y los 90, estos son los mismos que investiga la diócesis de Bilbao. La de la diócesis es una investigación que surge como has dicho a petición del Papa. "Boulevard" de Radio Euskadi ha preguntado al presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, padre del menor abusado por un profesor numerario del OPUS DEI del Colegio Gaztelueta con sentencia firme de dos años por abuso sexual continuado, confirmaba que las cosas parece que comienzan a cambiar. "El obispo Mario Iceta tuvo una actitud interesada a favor del Colegio Gaztelueta, con Segura al frente del obispado las cosas están cambiando". Cabe destacar que el Constitucional ha tumbado el recurso del profesor y numerario del OPUS que abusó de Juan Cuatrecasas hijo durante dos cursos. Fue condenado en primera instancia a once años, el Supremo lo rebajó a dos años. Este profesor pretendía elevar el caso a Europa, a Estrasburgo, pero el Constitucional lo ha parado y la resolución judicial es definitiva. Lo que denunciaba el menor ha quedado probado y es incontrovertible. La familia va a activar ahora el procedimiento civil para reclamar una indemnización por daños y perjuicios a Gaztelueta, que llegó a costear parte de la defensa del profesor.

Aunque El País destapó 251 nuevos casos de abusos a menores, y en total el numero de denuncias interpuestas ascienden a 1237, las asociaciones de víctimas consideran que estos datos no son relevantes porque las victimas son muchas más, pero se callan porque en muchos casos sus delitos están prescritos. Los dos grandes obstáculos a la hora de investigar los casos de pederastia en el seno de la Iglesia son el silencio y que la justicia considera que la mayoría de los delitos han prescrito, aunque tampoco ayuda la no colaboración de la Iglesia. Nunca ha mostrado sus investigaciones, ni sus listados de víctimas y victimarios. Habrá que esperar a ver qué pasa después de lo que ha dicho el Papa de esa petición expresa de que las diócesis investiguen y colaboren, es una petición expresa, pero pide colaboración voluntaria. Las asociaciones de victimas entienden que da igual los movimientos judiciales, o políticos en el Congreso, aunque se están buscando formulas para que la Iglesia de la cara, todo será en vano si la institución no tiene voluntad.