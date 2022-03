Boulevard Subida de precios Llenar el gasoil cada 21 días supone un incremento de 4500 € más para Autobuses Soleto O.V. | EITB Media última actualización: 16/03/2022 10:57 (UTC+1) Publicado: 16/03/2022 10:55 (UTC+1) El aumento del precio de los carburantes hace que las empresas de transporte escolar, en algunos casos, pierdan dinero. Por otra lado, la huelga del transporte, de momento, no ha incidido demasiado en los mercados de abastos que tienen los mostradores llenos de género. Escuchar la página Escuchar la página

Soleto es una empresa familiar que cuenta con una flota de 15 unidades de autobuses. Trabaja con muchos centros educativos, pero también es el transporte oficial del Bilbao Basket, una unidad VIP con su característico color negro que también ha lucido el distintivo del Amorebieta en su ascenso a segunda. Félix Soleto ha asegurado ante los micrófonos de "Boulevard" de Radio Euskadi que la situación ha "cambiado mucho". Aunque la subida del precio del carburante les lleva afectando desde octubre del 2020, las subidas de este febrero "son inasumibles". Sus márgenes están "bajo mínimos" por lo que, en ocasiones, es un mero intercambio de dinero con los clientes, y en otros casos, pierden dinero.

Cada 21 días Félix tiene que repostar más de 10 mil litros de gasoil y ya sabe que la próxima factura será 4500 euros más cara que la última. Un incremento que la empresa tiene que asumir porque trabajan con contratos cerrados que dejan poco margen a este tipo de vaivenes en los costes. Tienen que cumplir con el precio negociado a pesar de que las condiciones hayan cambiado, en este caso, con un coste tan alto del carburante. "No es sostenible" asegura el trabajador. Hasta el momento no se han podido reunir con nadie para trasladarles su situación y por tanto no tienen una solución clara a corto plazo. Uno de los centros con los que trabajan, la Ikastola Lauro, les ha mejorado un poco el contrato. Soleto espera que otros centros también se sumen a esa iniciativa ya que "sería una ayuda". No piden una rebaja "de aquí para siempre" pero sí que se retrotraiga hasta el mes de febrero. Cabe destacar la vertiente solidaria de la empresa que ha costeado el viaje de unos de sus autobuses hasta Valencia para recoger a refugiados ucranianos.

Por otra parte, Radio Euskadi se ha desplazado hasta los mercados de abastos de las tres capitales vascas para ver como afecta la huelga de transportistas en el abastecimiento de alimentos. De momento los mostradores están llenos, aunque en las pescaderías sí que se notan menos especies, pero los vendedores no descartan que en unos días se empiece a notar la falta de suministros. Los precios están subiendo en todo.