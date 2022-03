Boulevard Energía Facua: "Las petroleras inflan el precio para simular que cumplen la medida del Gobierno de bajar su importe" O.V. | EITB Media Última actualización: 29/03/2022 10:17 (UTC+2) Publicado: 29/03/2022 10:10 (UTC+2) Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ha calificado como "realmente insuficientes" las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez ante el plan de choque para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. "Las empresas llevan meses forrándose con márgenes de beneficios escandalosos" ha afirmado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Gasolinera. Foto: Pixabay 7:14 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El consejo de Ministros aprobará hoy el plan de choque para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Este plan incluye rebajas en el precio de los combustibles para todos los consumidores, aunque limitado en el tiempo. En una entrevista concedida en "Boulevard" de Radio Euskadi, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha calificado este plan como "realmente insuficiente" ya que a su entender "no se contemplan medidas que provoquen grandes esfuerzos a las empresas que llevan meses forrándose, con márgenes de beneficios escandalosos". Sánchez ha explicado que de los 20 céntimos de bajada en el precio de la gasolina, "15 los vamos a poner nosotros" puesto que van a venir de recortes de impuestos y las petroleras solo van a reducir 5 céntimos. Ha añadido que esta rebaja se ha anunciado cuando "solo en 6 días esas petroleras han inflado el diésel 8 céntimos". Según ha añadido el portavoz de Facua, "las empresas inflan el precio para luego simular que cumplen una medida del Gobierno para bajar su importe, y no descartemos que sigan subiendo en los próximos días". Aunque esta subida es legal, "habría que fijar un precio máximo a la gasolina" y no decir que se aplica un descuento sobre un precio que no está regulado, ya que "las petroleras podrán seguir haciendo lo que quieran con el precio".

En cuando al bono eléctrico social al que se podrán acoger 600 000 familias más, el portavoz de la asociación de consumidores, lo ha calificado como "bastante raquítico" ya que deberían ser millones las familias que se pudieran acoger a este bono eléctrico social. Ha añadido, que también se desconoce el tope que pondrá el Gobierno al gas.

Aunque le parece "muy bien" el tope del 2 % a la subida del alquiler, ha constatado que solo podrán beneficiarse aquellas personas que renueven el contrato estos dos meses, por lo que "se queda muy corto", ya que es un porcentaje muy reducido de los inquilinos.

Por otra parte, en el plan no hay rebajas fiscales y en Euskadi la fiscalidad depende de las diputaciones. En este sentido, Sánchez ha afirmado que la fiscalidad "debería penalizar al que tiene mucho" en referencia a las grandes rentas y a las grandes empresas, que "deberían pagar mucho más". "Lo que necesitamos son impuestos a los que más ganan" ha añadido, puesto que los impuestos indirectos, como el IVA, "penalizan más al que menos tiene".

También ha querido dejar constancia de que en los últimos meses la cesta de la compra ha subido "para especular", como en el caso del aceite de girasol. Las superficies comerciales "han subido el precio de forma injusta, habría que investigar si también lo han subido de forma ilegal".