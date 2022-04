Entrevista Seguridad y Salud Lourdes Iscar, Osalan: "Los accidentes laborales son prevenibles" O.V. | EITB Media Publicado: 28/04/2022 12:14 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 12:17 (UTC+2) Hoy, 28 de abril, es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante este año 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, las estadísticas recogen 9569 nuevos accidentes laborales. De ellas 9502 han sido accidentes leves, 61 han sido graves y 6 han resultado mortales. Escuchar la página Escuchar la página

Este lunes, Osalan presentó la nueva campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos laborales. Una campaña del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales que se centra en insistir en que un trabajo, ante todo, tiene que ser seguro, y en que todos los eslabones de la cadena tienen que trabajar en pos de ello. Durante este año 2022, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, las estadísticas recogen 9569 nuevos accidentes laborales. De ellas 9502 han sido accidentes leves, 61 han sido graves y 6 han resultado mortales. En el mismo periodo del año 2021 hubo 8 accidentes mortales.

En una entrevista concedida en "Boulevard" de Radio Euskadi, la directora general de Osalan, Lourdes Iscar, ha explicado que la campaña va dirigida a recordar que "no bajemos la guardia" en ninguno de los eslabones de la cadena preventiva y pretende que toda la ciudadanía y la población trabajadora tenga la capacidad de exigir, en todas las empresas y administraciones, unas condiciones de trabajo seguras.

Según declaraciones de Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, en Radio Euskadi, los sindicatos tienen otras cifras con más víctimas mortales y acusan a las administraciones de querer esconder los accidentes mortales. A este respecto, la directora general de Osalan ha afirmado que "no hay ningún accidente escondido", pero que ellos solo hablan de accidentes ocurridos en la CAV. Ha añadido que investigan todos los accidentes en los que fallecen personas en la CAV pero registran "partes registrados". Esto es, que puede que haya accidentes que se registran en el 2022 pero son mortales en el 2021.

En cuanto a los accidentes in itinere, el accidente que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, los sindicatos denuncian que este año tan solo se ha investigado un accidente de este tipo como accidente laboral. En respuesta a esas afirmaciones, Iscar ha señalado que a 31 de marzo no hay registrado ningún in itinere mortal, pero eso no quiere decir que no hayan sucedido, "el personal de Osalan investiga todos los accidentes in itinere ocurridos", lo que ocurre es que hay personas dadas de alta en otras comunidades autónomas que fallecen aquí pero esos fallecimientos se tienen en cuenta en la comunidad autónoma en la que esté dado de alta. A 31 de marzo se han registrado 8 accidentes in itinere graves.

La responsable de Osalan ha remarcado que "lo importante son las personas" y que su labor consiste en tratar que todos y cada uno de los que están trabajando y todos los que tienen responsabilidad "hagan los deberes. Los accidentes son prevenibles".

Por otra parte, en "Boulevard" también han contado con el testimonio de Natalia Morillo. Su padre falleció en un accidente laboral hace quince años y debido a ello participó en la fundación de la asociación Langile Oroitarria. Entre otras muchas iniciativas, dan apoyo y consejo a otras personas que han perdido a alguien en estas circunstancias e impulsaron la creación de un monolito, el único en todo el Estado dedicado a las victimas de accidentes laborales. Natalia Morillo ha explicado en qué circunstancias murió su padre y que el proceso judicial tras el fallecimiento fue "muy complicado". Pide que se "mire muchísimo la seguridad" y ha afirmado que las víctimas de siniestrabilidad laboral están "bastante olvidadas".

Jonatan García, trabajador y delegado sindical de Tubacex de Llodio, y miembro del comité de seguridad y salud, ha relatado lo que significa ser testigo de accidentes laborales mortales. Ha querido denunciar que las víctimas mortales están olvidadas debido a las circunstancias porque a veces son "gente sin contratos, migrantes". "Son historias que se intentan borrar incluso desde la administraciones como si nunca hubieran existido" ha opinado. En su opinión lo que falla es que en las empresas "prima la productividad", incluso ha destacado que "hay leyes de hace 25 años que las empresas no las cumplen".

En Radio Euskadi también han contado con el testimonio de un oyente, Juan Mari, que ha narrado que en 1987 estuvo media hora enterrado vivo junto con otros 5 compañeros tras un desprendimiento de tierra.