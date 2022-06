Boulevard Reportaje Los grupos de whatsapp "contaminan"; hay que eliminar "los cansinos OK" Isusko AB | EITB Media Publicado: 07/06/2022 11:26 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 11:54 (UTC+2) La alcaldesa de Gijón afirmaba en "Boulevard" que hay que saber "que Internet crea C02, que exige un gran gasto de energía" y que por lo tanto no es bueno para el medio ambiente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El icono de whatsapp 14:17 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Aunque parezca mentira y sea difícil de digerir los grupos de Whatsapp también contaminan y son malos para el medioambiente.

La alcaldesa de Gijón Ana González ha propuesto una curiosa manera para reducir la huella de carbono y no es otra que eliminar "los cansinos OK" de las conversaciones de los grupos de Whatsapp y con ello se reduciría el impacto medioambiental de Internet, "lo que tenemos que tener claro es que Internet crea C02, exige un gran gasto de energía y necesitamos reducir lo que no es necesario, gastar menos electricidad".

La alcaldesa afirma que "hay muchos mensajes en Whatsapp innecesarios. Cada OK que lanzamos supone un 0,2 gramos de C02 al medio ambiente". Estas declaraciones han sorprendido pero "desde 2016 se viene hablando de esto, no es nuevo. Ha habido una reacción positiva y otra negativa. Lo importante es generar una reflexión en el uso de Whatsapp e Internet".

Por otro lado, en "Boulevard" ha estado Adrián Almazán, investigador en la UPV y miembro de Ekologistak Martxan, donde es co-coordinador ha investigado acerca de este tema en profundidad, y tiene varias publicaciones al respecto, "se ha generado una visión de lo que Internet es, pero es errónea. Los dispositivos… los servidores... están conectados y consumen. Decimos que contaminan porque consumen energía".