Entrevista En ''Boulevard'' Bakartxo Ruiz afirma que no hay un acuerdo en los presupuestos navarros, 'hay discrepancias en materia fiscal' Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 20/10/2022 09:42 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2022 13:05 (UTC+2) En cuanto a los a los presupuestos generales del estado la portavoz de EH Bildu declara en Radio Euskadi que "estamos en conversaciones con el gobierno, pero ellos deben mover fichas".

Bakartxo Ruiz, recientemente nombrada portavoz de EH Bilbu, ha declarado hoy en el progrma "Boulevard" de Radio Euskadi que en los presupuestos de Navarra hay buena sintonía con el gobierno, pero nada definitivo "estamos en ello. Con tres aprobados y un cuarto en vías de negociación. No podemos hablar de que hay un acuerdo alcanzado, pero hay un punto de partida. Tenemos discrepancias, sobre todo en materia fiscal."

"Si no queremos un escenario a medio plazo de recortes, creo que es momento de tomar medidas. Hay que ver hasta donde se mueve el gobierno para que la crisis no la paguen los de siempre", añadía la parlamentario de EH Bildu.

Los temas sociales son prioritarios "la oportunidad que hubo el año pasado quedó más que claro el año pasado. Tenemos una crisis importante… y el mantenimiento de un sistema de cuidados de servicios públicos que garanticen el bienestar de la ciudadanía" es una de sus prioridades.

En cuanto a los presupuestos generales del estado este viernes termina el plazo para presentar enmienda a la totalidad, y para EH Bildu siguen todos los escenarios abiertos, "estamos en conversaciones con el gobierno; ellos deben mover fichas. Las conversaciones se están desarrollando en un ámbito discreto".

Las prioridades para EH Bildu son mantener medidas que favorezcan un escudo social, es decir, una ley de vivienda, las pensiones, y medidas que favorezcan a las mayorías sociales trabajadoras.

Así mismo esperan que en Madrid se den pasos en el tema de vivienda, "nosotras aprobamos una ley de vivienda en Navarra como la limitación de precios del alquiler… y se han adoptado medidas, pero necesitamos un blindaje jurídico y una ley garantista, y eso lo tenemos que ganar en Madrid".

En cuanto a los presupuestos vascos mira "con sorpresa la manera de actuar del Gobierno Vasco. Después de alcanzar acuerdo el año pasado no hayan hecho un balance de ese acuerdo, y me pregunto por qué el año pasado tenía más interés y disposición y este año no lo tiene a lograr un acuerdo con EH Bildu".