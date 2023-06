Boulevard Entrevista "Estoy muy contento, es una noticia que tiene repercusión a nivel mundial" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 21/06/2023 13:19 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2023 13:30 (UTC+2) El Asador Etxebarri ha escalado al cuarto puesto, la mejor posición para la representación vasca. El responsable del restaurante Bittor Arginzoniz ha estado en Radio Euskadi. Escuchar la página Escuchar la página

Se ha hecho pública la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y en ella está el Asador Etxebarri, en Atxondo.

El restaurante dirigido por Bittor Arginzoniz ha mejorado el sexto puesto obtenido el año pasado y entra en el TOP 5 mundial.

En "Boulevard" afirmaba que esto "no es una competición", que él no aspira al primer puesto si no "al reconocimiento al trabajo diario". La suya es una apuesta diferente, pero ya consolidada, basado al 100% en la parrilla. Una alternativa que goza del respaldo del público y la crítica.

Eso sí, un menú alcanza los "284 euros si no te pasas con la bebida".