30/12/2021 14:42 Santiago Cervera Covid Santiago Cervera: "La inmunidad de rebaño no existe" O.V. | EITB Media Según el experto sanitario hay que "estar muy atentos" a lo que sucede en Israel porque se están planteando "que toda la población se infecte de ómicron y generar así un nivel de defensas muy considerable".

Santiago Cervera, médico, analista y experto sanitario, explica en "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi, que la inmunidad de rebaño ante la covid-19 "no existe" porque "la vacuna no nos libra de estar infectados, nos libra de ser un caso grave".

Según el experto en Israel "disponen de los mejores análisis e informes de la pandemia desde el principio" y hay que "estar muy atentos" a lo que sucede en ese país. De momento, han realizado un análisis que señala que las medidas de contención no pueden parar esta sexta ola, y por otro lado, han constatado que las personas vacunadas, ya van por la cuarta vacuna, e infectadas por ómicron "desarrollan una super capacidad de resistencia al virus y están valorando si no sería más conveniente que toda la población se infectara por ómicron y generar así un nivel de defensas muy considerable". En opinión del analista, éste es un "planteamiento muy osado" ya que hay que tener en cuenta que ómicron "sí que genera alguna patología muy grave" en algunas personas.

En cuanto a un posible cambio de tendencia en la curva de contagios, Cervera asegura que exceptuando en Sudáfrica y en Londres capital, "no se ha visto en otros países". Esto comenzará a bajar "cuando no haya más personas que se puedan contagiar", pero realmente, a día de hoy, "no hay elementos para pensar que esto pueda ocurrir a corto plazo".