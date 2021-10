02/10/2021 10:29 Crónica del Fin de Semana REPORTAJE Desarreglos en la menstruación tras la vacuna contra la covid-19 EITB MEDIA Las expertas consideran que “no se ha tenido en cuenta el testimonio de miles de mujeres” que han presentado anomalías en su ciclo menstrual tras vacunarse, por lo que demandan que se investigue si existe una relación. Consideran necesaria una ciencia "con perspectiva de género". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una mujer recibe la vacuna contra la COVID19 11:43 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Desarreglos en la menstruación tras la vacuna contra la COVID19

Son muchas las mujeres que han manifestado alteraciones en su menstruación después de haber recibido la vacuna contra la covid-19. Algo que no consta como efecto secundario en la ficha técnica de ninguna de las marcas de las vacunas inoculadas hasta ahora. A pesar de que la EMA ha dicho que, por el momento, no hay evidencias de que esto esté relacionado y, aunque no se hayan detectado consecuencias graves, profesionales de la medicina consideran que, "una vez más, no se ha tenido en cuenta a las mujeres". Este reportaje recoge tanto testimonios de algunas mujeres que han sufrido estos desarreglos como la opinión de expertas en la materia.

Laura Cámara, sexóloga y matrona, es impulsora del proyecto EVA, que analiza los efectos de estas vacunas en el ciclo menstrual, a través de una investigación que se está realizando en la Universidad de Granada. Asegura que el objetivo "no es alarmar", sino tranquilizar a estas mujeres para que sepan si estas alteraciones "entran dentro de la normalidad". Tanto Cámara como Ziortza Karrantza, psicóloga y sexóloga, consideran que "nuevamente" ha habido una "banalización" del testimonio de las mujeres y no se les ha tenido en cuenta. Lucía Gallego, Directora del Laboratorio de Antibióticos y Bacteriología Molecular en la UPV/EHU y presidenta del Foro Emakumeak Medikuntzan cree que se está minimizando algo "fundamental" en el cuerpo de las mujeres. Por ello, reivindica una medicina y, en general, una ciencia "con perspectiva de género". "No se puede hacer un ensayo clínico solo con pacientes hombres y que ese fármaco también sea utilizarlo en mujeres", afirma Gallego, "una ciencia sin perspectiva de género es mala ciencia".