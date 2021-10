03/10/2021 09:34 Crónica del Fin de Semana CORONAVIRUS López Acuña: "Se ha producido una ola de precipitación en varias comunidades con el fin de las restricciones” Ane Goñi | EITB MEDIA El epidemiólogo y exdirector de la OMS considera que es prematuro decir que la pandemia ha terminado. Esta relajación, ha advertido, puede generar un exceso de confianza en la población. Escuchar la página Escuchar la página

El epidemiólogo y exdirector de la OMS, Daniel López Acuña, cree que es pronto para eliminar todas las restricciones, como han hecho algunas comunidades, entre ellas, Navarra. Estas decisiones, ha lamentado, pueden generar un exceso de confianza entre la ciudadanía y dar pasos atrás en el avance contra la covid-19. Para explicar esta afirmación, pone como ejemplo el caso del Reino Unido, que después del Freedom Day en el que se retiramos muchas de las restricciones, ahora tienen una tasa de incidencia superior a los 700 casos por cada 100 000 habitantes.

En este sentido, López Acuña ha advertido también del riesgo de que se produzca una sexta ola en otoño. Sería distinta a las que conocemos hasta ahora, ha afirmado, dado el alto grado de vacunación entre la población y los casos, previsiblemente, serían menos graves. También, recuerda, que no estamos libres de que pueda generarse una nueva variante, como ha ocurrido con las anteriores, y que incluso pueda ser más agresiva o pueda reducir el efecto de las vacunas.

En este escenario, el epidemiólogo aboga por impulsar la vacunación. Detalla que en Euskadi el 12 % de la población diana no esta vacunada. Sobre las distintas vacunas existentes, López Acula recuerda que este tipo de fórmulas, sólo reducen la sintomatología y que no evitan contraer la enfermedad. No obstante, ha destacado que en los próximos meses podría autorizarse una vacuna con capacidad esterilizante.