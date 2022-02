06/02/2022 10:38 Crónica del Fin de Semana RESIDENCIAS COVID Rico: "Las familias de decenas de miles fallecidos en residencias se sienten abandonadas por la justicia" ANE GOÑI | EITB MEDIA Manuel Rico, director de investigación Infolibre y autor del libro "Vergüenza, el escándalo de las residencias", asegura que las cifras oficiales de fallecidos en residencias por covid, 20.000, no se ajustan a la realidad. Esa cifra, asegura, podría superar las 35.000 muertes Escuchar la página Escuchar la página

En marzo se cumplirán dos años del inicio de la pandemia por la covid, que según cifras oficiales, se ha cobrado la vida de más de 20.000 usuarios de residencias en el estado. Sin embargo, entrevistado en Radio Euskadi, el director de Infolibre y autor del libro "Vergüenza, el escándalo de las residencias", Manuel Rico, cifra en "más de 35.000 los fallecimientos" por covid en este tipo de instalaciones. Para Rico, la gestión que se hizo en los primeros meses de la pandemia, supone una de las mayores "violaciones de derechos fundamentales" desde la recuperación de la democracia en el estado. El periodista documenta cómo varias comunidades autónomas aprobaron protocolos de no derivación hospitalaria a los "residentes más vulnerables": los que tenían un alto grado de dependencia física o un importante deterioro cognitivo. De este tipo de actuaciones se desprende, asegura Rico, que "el porcentaje de fallecidos se disparara" en algunas comunidades "hasta el 75-80%", cuando lo habitual es que esa cifra ronde el 20%. Con estos datos, el autor del libro no entiende cómo la fiscalía "no ha actuado de oficio" y denuncia que "no se ha investigado" lo que ocurrió en aquellos primeros meses de la pandemia en las residencias. Esto ha provocado que las "familias de los fallecidos se sientan abandonadas" por la justicia.

Preguntado sobre si ha encontrado dificultades para acceder a los datos de las instituciones y empresas implicadas en el sector de las residencias, Manuel Rico ha lamentado que "sólo 5 ó 6 comunidades" le facilitaran desde un primer momento "todos los datos". De hecho, hay tres comunidades a las que ha tenido que solicitar la información a través de sus respectivos "Tribunales Superiores de Justicia". En el caso de Euskadi, el periodista desvela que "Gipuzkoa y Bizkaia" mostraron muchas reticencias a aportar esa documentación y tuvo que "amenazarles con acudir a los tribunales" para obtener dicha información.

Rico recuerda que "más de 2000 millones de dinero público" terminan en manos privadas ya que "el 89% de las residencias del estado, el 84.5% en Euskadi", están gestionadas por empresas privadas, entre ellas "fondos de inversión". Cree que la administración debería recuperar cierto control de estos servicios, porque son "servicios sociales" que "tratan con personas". Es por ello, que aboga por "cambiar la política de ratios" o "incrementar los controles y sanciones". Rico asegura que las residencias "no pueden ser atractivas para hacer dinero" a costa de los usuarios.