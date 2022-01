05/01/2022 18:30 Entrevistas PANDEMIA Laura Tomás, neumóloga: "Si veo pacientes con covid, no diagnostico el cáncer de pulmón" La presidenta de la Sociedad Vasco Navarra de Patología Respiratoria llama la atención sobre el alto porcentaje de efectivos sanitarios dedicados en exclusiva a la covid en la actual ola: "Eso significa que hay otros enfermos que necesitan ser atendidos, y no lo están siendo". Escuchar la página Escuchar la página

Laura Tomás López es neumóloga intervencionista, jefa de sección de Neumología de la OSI Araba y presidenta de la Sociedad Vasco Navarra de Patología Respiratoria. Llega a Distrito Euskadi tras un intenso turno de trabajo y "con la preocupación de qué puede pasar con los siguientes enfermos". Le acompaña la duda de si habrá "suficientes camas, suficientes ventiladores y suficientes sistemas de oxígeno de alto flujo para poder atenderlos". Reconoce, asimismo, que la actual situación impacta directamente en el personal sanitario y lleva a fricciones entre compañeros, hasta el punto de "hablarnos mal los unos a los otros, porque el paciente que tú llevas crees que es el más importante". "Estamos todos con mucha ansiedad y un poquito desquiciados", justifica.

Tomás López es contundente también a la hora de valorar los mensajes que banalizan el impacto de la actual ola y sus efectos en la presión hospitalaria: "El mensaje de que esto es más leve, el hospital está mejor y hay camas de la UCI... a mí me enfada mucho". Si algo nos ha enseñado la pandemia, a juicio de la presidenta de la SVNPAR / ENAPE, es que "la sanidad es finita, y hemos tocado el límite". "Ahora mismo -explica- tenemos un porcentaje muy alto de efectivos dedicados solo a la covid, y eso significa que hay otros enfermos que necesitan ser atendidos, y no lo están siendo".

El pasado 21 de diciembre, Tomás compartía el siguiente mensaje en su perfil de Twitter: "Ayer de guardia, sin dormir, ingresando pacientes COVID en UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios). 12 de 19 sin vacunar. La más joven 17 años. Múltiples teorías sobre las vacunas. Ni uno solo me ha dicho que NO cuando les he ofrecido Tocilizumab. Ni una sola pregunta sobre su eficacia o efectos secundarios. Alucino". Insiste en que, a día de hoy, "los pacientes más graves son pacientes no vacunados" lo que no quita que no haya "gente vacunada que está muy malita en el hospital". Recuerda que "hay un 20 por ciento de personas que no van a desarrollar la inmunidad que se requiere con la vacuna".