Distrito Euskadi NO HAY PLANETA B 'Quitanto la vergüenza', un proyecto de Garazi Sánchez EITB Media Publicado: 23/06/2022 14:04 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2022 14:18 (UTC+2) En su afán por remover conciencias sobre los efectos del cambio climático y promover hábitos de vida sostenibles, la surfista getxotarra vuelve a buscar respuestas y nos invita a pasar de la reflexión a la acción en esta nueva miniserie que dirige y produce.

"La educación y el conocimiento te dan la libertad para opinar y actuar en consecuencia", defiende Garazi Sánchez.

La surfista vizcaína produce y dirige la miniserie Quitando la vergüenza partiendo de la necesidad de aceptar nuestro desconocimiento y así poder educarnos para poder vivir de una manera más sostenible. Este proyecto nace en formato docuserie de seis capítulos en los que diferentes expertos nos ofrecen alternativas más sostenibles a cómo vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos movemos o cómo trabajamos.

Fue durante su convalecencia por una grave lesión de columna, sufrida en julio de 2018 en Hossegor, cuando Garazi Sánchez comenzó a ser más consciente del impacto de sus propios hábitos de vida sobre, sin ir más lejos, el medio en el que trabaja: el mar. En Vergüenza, su primer proyecto audiovisual, reflexionó, tomó conciencia y comenzó a preguntar. Ahora quiere dar un paso más y poner en práctica ese conocimiento a través de la acción.

Algo en lo que todas las personas entrevistadas están de acuerdo es en que ''no podemos ser perfectos, pero sí mejores''. Los testimonios de Elisa Sainz de Murieta (investigadora de impactos y adaptaciones socioeconómicas al cambio climático), Alex Boisset (CEO de Better Foods), Daniel Trurán (experto en movilidad sostenible y fundador de Velca), Nuria Nubiola (ambientóloga y cofundadora de Back to Eco), MªJesús Goikotexea (experta en Ética) y Emilio Forján (director de Ethical Business Building the Future) pueden verse en su integridad en la web garazisanchez.com