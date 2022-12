Distrito Euskadi Buena Gente Iván Vergara: "Es importante que un profesional sanitario esté cuanto más tiempo mejor en el mismo puesto" Publicado: 28/12/2022 19:02 (UTC+1) Última actualización: 28/12/2022 19:02 (UTC+1) Iván Vergara ejerce como médico en Sartaguda desde hace 15 años. Este año ha recibido la Cruz Sencilla de la Orden Civil del Ministerio de Sanidad, la máxima distinción sanitaria. Le gustaría que esta distinción sirviera para poner en valor las fortalezas de la medicina familiar en el ámbito rural. Escuchar la página Escuchar la página

Iván Vergara, medico de Sartaguda. Fuente: Alberto Galdona 19:08 min

Durante el tiempo que Iván Vergara lleva trabajando como médico rural, su compromiso y su impicación en favor de la medicina familiar y comunitaria en este ámbito ha sido continua. Este médico navarro lleva 15 años en Sartaguda ejerciendo su profesión. Explica que permanecer en el mismo puesto durante un tiempo trae beneficios en la salud de la comunidad a la que se atiende "Hay estudios que avalan que cuando un profesional sanitario lleva mas de 10 años en su mismo puesto disminuyen las interconsultas hospitalarias, el gasto en fármacos, incluso la mortalidad de la poblacion atendida"

Para Iván Vergara recibir la máxima distinción sanitaria debería servir para descubrir las fortalezas de la medicina familiar en el ámbito rural. Incentivar a los jóvenes estudiantes para que se decanten por la Atención Primaria es uno de los objetivos a perseguir "Esta profesión tiene muchos atractivos. La atención primaria es una especialidad medica bonita y difícil. Ser un buen médico de atención primaria exige preparación y es muy satisfactoria. Las relaciones son estrechas y da momentos preciosos y el trabajo con la comunicad, las asociaciones, los recursos sociales, ayuntamientos. Este trabajo tiene muchas ramas y variantes, pero tenemos muchos en contra para que sea una rama elegida por los estudiantes"

Sartaguda es el pueblo que seleccionó cuando pudo elegir plaza. Entronca con sus raíces "Mi abuelo fue maestro en Sartaguda durante muchos años. Fue como volver a los orígenes". Cuenta que cuando llegó al pueblo una persona mayor le vaticinó que no duraría mucho "Vas a durar poco me dijo. Yo insistía en que venía para quedarme. Se refería a que duraría poco si iba y venía con el coche de Pamplona a Sartaguda" El tiempo ha demostrado que este vecino por suerte no tenía razón e Iván sigue comprometido con la medicina rural y colaborando en distintos proyectos relacionados con los avances de la Atención Primaria en Navarra, tanto en temas organizativos, como de formación, y en foros de participación.