Distrito Euskadi No hay planeta B Darío Adanti: "Tenemos que despolitizar el cambio climático, porque la verdad científica es muy grave" Publicado: 11/01/2023 19:36 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2023 19:36 (UTC+1) Darío Adanti nos habla de su último cómic: "El meteorito somos nosotros", un trabajo basado en documentación científica, que le ha costado dos años de trabajo, y desde el que nos habla, con humor y de forma didáctica, del cambio climático

En 'No hay planeta B' hablamos de cambio climático, y esta vez lo hacemos desde las viñetas de un cómic llamado 'El meteorito somos nosotros'.

Su autor, el historietista e ilustrador Darío Adanti, devora desde hace años libros sobre ciencia, y de ahí nace este trabajo. Se reconoce como un friki de la ciencia, "me encanta entrar en las páginas del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), en las del Banco Mundial, en Oxfam…y ver todas las tablas de datos".

Adanti reconoce que pese a todo lo leído sobre el cambio climático, es optimista porque "el ser humano tiene cosas despreciables, pero también tenemos una gran capacidad de colaboración, así que intento ser optimista".

El cómic se basa en trabajos científicos, que ha trasladado a sus viñetas sin demasiada dificultad, "no me ha resultado difícil trasladar este tema tan serio a mi cómic, aunque he tardado 2 años en terminar este trabajo que puede leerse en un viaje de tren".

Y termina subrayando que este es un tema que debemos atajar ya, "es un tema que hay que hablarlo entre todos, hay que despolitizarlo y entenderlo, porque la verdad científica es muy grave, y si no lo entendemos los negacionistas te cuelan unos sapos que flipas".