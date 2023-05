Paisajes Sonoros DUELO PERINATAL “Nosotros teníamos una vida más o menos organizada para cuando naciese el niño, y eso se rompió” Publicado: 04/05/2023 19:48 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2023 19:48 (UTC+2) Esti Zeberio Zubelzu y Daniel Llopis Irazusta, quienes perdieron a su hijo nada más nacer, subrayan la necesidad de darle la importancia y el espacio que se merece a los duelos perinatales. Escuchar la página Escuchar la página

Marco, el hijo de Esti Zeberio Zubelzu y Daniel Llopis Irazusta, nació y murió el 27 de enero de 2017. El parto fue mucho antes de lo previsto, ya que el embarazo de Esti aún no había llegado a las 24 semanas. Todo ocurrió tan rápido que, describe su madre, ni siquiera pudo "darle una despedida al niño". Una vez fuera del hospital, fue cuando se dieron cuenta de que no tenían nada de Marco, tan solo unas huellas de sus manos y de sus pies. "Para mí aquello es la foto de mi hijo", describe Esti.

El lugar de recuerdo de su hijo se encuentra en Hernani, que cuenta con el primer espacio para fallecidos perinatales de Gipuzkoa y el segundo de Euskadi. Un espacio muy importante para la pareja, en el que pueden recordar a su hijo y "conectarse" con él: "cuando llegue su cumpleaños puedo ir a echarle un globo, o me voy de vacaciones y me voy a despedir de él", explican. El encontrar espacios donde recordar la existencia de su hijo ha sido clave en su duelo. En ese sentido, denuncian, en el hospital nadie les explico "nada", hasta el punto de no saber qué había sucedido con su hijo.