Gabriela Uriarte: "No hay nada comparable al aceite de aceituna" Publicado: 18/03/2024 18:46 (UTC+1) En un contexto de precios elevados del aceite de oliva virgen extra, la nutricionista Gabriela Uriarte acude a su cita semanal en Distrito Euskadi para contarle a Eider Hurtado cuáles son las características y propiedades de cada tipo aceite y qué debemos saber a la hora de consumirlos.

"No hay ningún aceite comparado al aceite de oliva virgen extra". Así de claro habla Gabriela Uriarte, quien añade que, entre las bondades de este tipo de aceite, dada su composición, destacan sus beneficios para la salud cardiovascular. En relación al aceite de oliva virgen, "la diferencia es el grado de acidez", puntualiza. La acidez es una medida de calidad, "a menor acidez, mejor calidad". La copresentadora del programa 'A Bocados' (ETB2) se ha pronunciado también sobre el aceite de girasol, "un aceite de semillas. Son grasas poliinsaturadas", que además tienen un carácter proinflamatorio. Uriarte ha señalado que "no conviene abusar de los aceites de semillas". La explicación es que no aportan cualidades beneficiosas para la salud. Por tanto, ha defendido un uso esporádico del mismo; por ejemplo, "freir unas croquetas que las voy a comer de ciento en viento".