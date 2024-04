Distrito Euskadi ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ¿Cuántas veces hay que presentar un alimento a un niño para que acabe aceptándolo? Gabriela Uriarte responde Publicado: 09/04/2024 15:18 (UTC+2) Última actualización: 09/04/2024 15:28 (UTC+2) La nutricionista y copresentadora del programa 'A Bocados' en ETB2 repasa con Eider Hurtado en Distrito Euskadi los principales consejos y pautas que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar la gestión de la alimentación de hijos e hijas. Escuchar la página Escuchar la página

"Hay estudios que dicen que hasta 20 y 24 veces hay que presentarle un alimento a un crío para que lo acabe aceptando", sentencia Gabriela Uriarte. Eso no quiere decir que no lo vaya a comer de buen grado en las primeras ocasiones en que se le invite a ello. Pero, ha recalcado la evidencia que apunta a que es recomendable no cejar en el empeño. De igual modo, Uriarte recuerda que padres y madres deben dar ejemplo a la hora de educar en cuestiones alimentarias, y pone el siguiente ejemplo: "Tú esto no puedes comerlo pero yo sí, porque yo soy mayor y tú pequeño". Pautas erróneas y consejos de cómo gestionar bien las cuestiones del comer con los y las txikis de casa, en la sección semanal de Gabriela Uriarte en Distrito Euskadi.