11/10/2021 23:16 Ganbara Entrevista política Mertxe Aizpurua: "Ahora es cuando empieza la negociación en serio" M.G. | EITB MEDIA La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados afirma que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una carrera de fondo y que el Gobierno tendrá que ganarse los apoyos y negociar si quieren su voto. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Mertxe Aizpurua 17:12 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Aizpurua ha afirmado que serán muy exigentes a la hora de negociar y que "no van a regalar sus votos a nadie". Cree que a partir de esta semana las reuniones tomarán un ritmo más acelerado y que el Gobierno también tiene que llegar a acuerdos con EH Bildu. La portavoz también a confirmado que irán de la mano de ERC y que es un buen momento de presionar al Gobierno para avanzar en derechos sociales.

Preguntada por el disparado precio de la luz, Aizpurua espera que el Gobierno no ceda al chantaje de las grandes empresas y que aguante el pulso. El desorbitado precio de la luz no afecta solo a las familias más vulnerables, también empieza a afectar a las empresas ha dicho, como en el caso de Sidenor. "Esperemos que este paro de 20 días no tenga consecuencias directas en los trabajadores".